Le conflit diplomatique Canada-Inde fait souffrir des familles indiennes

À l'approche de la saison des fêtes religieuses et des mariages en Inde, de nombreuses familles voient leurs projets de voyage compromis. Le 21 septembre, l'Inde a suspendu le traitement des visas des citoyens canadiens. Le pays ne reconnaît pas la double nationalité, et de nombreux citoyens canadiens d'origine indienne ne peuvent plus y voyager.

La dernière fois que Navjot Sidhu a voyagé en Inde, c'était en 2019. Elle était enceinte de sa fille Neymat, qui est née pendant la pandémie et que sa famille n'a jamais rencontrée.

La saison des mariages indiens débute en octobre

L'automne 2023 était censé être le moment des retrouvailles, à Amritsar, dans le nord de l'Inde. On avait prévu d'y aller au début novembre , explique Najot Sidhu.

C'est mon 12e anniversaire de mariage, qu'on devait célébrer avec toute ma famille qui vit là-bas. Et le 12 novembre, c'est la fête religieuse Diwali, et on avait prévu une grande célébration à la maison. Ensuite, mes deux frères, mes deux nièces et mes neveux se marient en novembre et décembre. On avait prévu de passer deux mois à célébrer, et soudain, c'est arrivé.

Navjot Sidhu fait référence aux tensions diplomatiques entre l'Inde et le Canada, qui ont atteint un sommet le 21 septembre dernier, quand l'Inde a suspendu le traitement des visas canadiens.

La mesure intervenait quelques jours après que le premier ministre Justin Trudeau ait mis en cause l'Inde dans l'assassinat d'un leader de la communauté sikhe à Surrey, en banlieue de Vancouver en juin dernier.

Le premier ministre canadien Justin Trudeau lors d'une rencontre bilatérale avec son homologue de l'Inde, Narendra Modi. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

C'est tellement de stress, je n'ai pas pu dormir la nuit dernière.

On pensait que c'était quelque chose qui devait être discuté entre gouvernements , dit Navjot Sidhu. On n'a jamais pensé que ça allait avoir un impact sur nous, les citoyens ordinaires. Nous ne sommes pas impliqués en politique, nous sommes des citoyens normaux, on travaille dur et on essaie de profiter de notre temps libre.

Le voyage de 25 membres de la famille est compromis

Navjot Sidhu devait voyager vers l'Inde avec 25 membres de sa famille, dont beaucoup sont maintenant citoyens canadiens, soit parce qu'ils en ont fait la demande, soit parce qu'ils sont nés au Canada.

Ils ne peuvent plus obtenir de visas pour le voyage, ce qui n'était qu'une formalité, il y a quelques semaines. Même si les billets d'avion sont tous achetés, le projet est mis en pause.

Je ne peux même pas exprimer mon sentiment , dit Navjot Sidhu. Je n'arrive plus à me concentrer pour travailler. Je n'ai fait que pleurer, parce que ces moments à passer en famille sont importants. Ma grand-mère nous attend. Elle allait rencontrer ma fille pour la première fois.

Jagjeet Pal Singh Sandhu, un consultant en immigration, reçoit de plus en plus d'appels de résidents canadiens inquiets par rapport à leurs voyages en Inde. Photo : Radio-Canada / Benoît Ferradini

Dans ses bureaux de Surrey, le consultant en immigration Jagjeet Pal Singh Sandhu tente d'aider ses clients à s'adapter à la crise actuelle. Les gens retournent vers leurs lieux religieux , explique-t-il. C'est la saison la plus occupée, et ce problème de visas affecte la santé mentale des gens. Personne ne sait ce qui va arriver et que faire pour l'instant. C'est très stressant pour tout le monde.

Comme beaucoup de résidents canadiens, Navjot Sidhu tente encore d'obtenir un visa pour ses deux enfants. Elle va faire la queue devant les bureaux des centres de visas BLS, un sous-traitant du gouvernement indien.

Je n'ai pas dormi de la nuit et je suis allé au bureau de BLS à 8 h , explique-t-elle. Je suis revenue à la maison à 14 h, et j'étais dans une file d'attente pendant tout ce temps. Les gens étaient assis par terre, en train de pleurer. Certains doivent aller voir leurs parents malades, certains doivent se marier. Je veux juste que ce problème soit résolu.

Six mariages interrompus

La famille de Navjot Sidhu en Inde a également arrêté les préparatifs des six mariages censés se dérouler cet automne. Notre famille est tellement triste, ils nous ont dit qu'ils ne voulaient pas faire les mariages sans nous, parce qu'ils nous ont déjà attendus pendant trois ans.

Les tensions diplomatiques commencent aussi à avoir un impact sur les citoyens indiens qui sont dans le processus d'immigration au Canada. Ils ont leurs propriétés et leurs possessions en Inde , explique Sukhdeep Singh Butter, consultant en immigration à Surrey.