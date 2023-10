La défense a mis fin, jeudi, au contre-interrogatoire de la première plaignante dans le procès de Peter Nygard en accusant la femme de se contredire dans ses déclarations et d'avoir une mémoire déficiente au sujet de ses allégations.

La plaignante accuse l'homme de 82 ans de l'avoir violé en 1989 dans son ancien atelier de mode.

Peter Nygard, qui a grandi au Manitoba, est accusé d'avoir violé 5 Torontoises de 1986 à 2005 alors qu'il est au faîte de sa carrière internationale.

La plaignante, qu'on ne peut identifier à cause d'un interdit de publication, était une actrice de 28 ans au moment des faits reprochés. Elle est aujourd'hui âgée de 62 ans.

Elle a expliqué cette semaine les circonstances dans lesquelles Peter Nygard l'avait violée dans la suite privée de son atelier de mode de la rue Niagara, au centre-ville de Toronto, après un concert le 3 décembre 1989.

Jeudi, au troisième et dernier jour de son témoignage, la femme a craqué à la barre des témoins. Poussée à bout, elle répète que la suite avait une porte secrète cachée dans le mur et qu'elle était la prisonnière de Peter Nygard.

La femme se souvient qu'il était en colère et qu'il n'était plus le même homme. Elle précise qu'elle s'est résignée lorsqu'il l'a attrapée après avoir couru après elle dans la pièce avant de la jeter sur le lit.

Ouvrir en mode plein écran La plaignante No 1 a dû s'interrompre à plusieurs reprises jeudi pour surmonter ses émotions devant le jury. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Il était à califourchon sur mes jambes et il a commencé à retirer mes vêtements , dit-elle les larmes aux yeux.

Je lui ai ordonné en jurant de mettre un préservatif, lorsqu'il m'a plaquée sur le lit en retirant mes vêtements.

Elle ajoute qu'elle avait remarqué que Peter Nygard possédait une cinquantaine de boîtes de préservatifs dans le placard de la chambre lorsqu'il s'est levé pour aller en prendre un.

La plaignante explique à la défense qu'elle a accepté à reculons de monter prendre un verre chez lui après le spectacle des Rolling Stones auquel il l'avait conviée.

Prendre un verre ne signifie pas nécessairement consommer de l'alcool, cela peut être du thé, du café… mais il était enjoué et séducteur , souligne-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Peter Nygard écoute la plaignante No 1 sur son écran devant lui ; les femmes qui l'accusent étaient âgées de 16 à 28 ans à l'époque. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

La plaignante affirme que Peter Nygard lui a dit de cesser de pleurer après la présumée agression et qu'il avait nié l'avoir violée, contrairement à ce qu'elle lui disait en se rhabillant.

Une plaignante clairvoyante, dit la défense

La défense est alors revenue sur la prémonition que la plaignante dit avoir expérimentée dans le garage de l'immeuble avant de monter dans la suite.

La soixantenaire a témoigné mardi que l'idée de se faire violer lui avait brièvement traversé l'esprit à son arrivée à l'atelier après le concert, mais qu'elle a accepté d'aller prendre un verre par politesse.

Jeudi, la plaignante a répété que l'idée de se faire violer lui a traversé l'esprit cette nuit-là. L'avocat de la défense, Brian Greenspan, la traite alors de clairvoyante en se moquant d'elle devant le jury.

Ouvrir en mode plein écran La plaignante No 1 explique au jury la façon dont elle dit avoir été agressée sexuellement chez Peter Nygard en 1989. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

La femme réplique que l'enjeu était trop important pour Peter Nygard et qu'il ne mettrait pas en péril sa notoriété.

Je me suis toutefois dit qu'il n'oserait jamais compromettre sa carrière de mode, sa réputation, ni son amitié avec Brian Mulroney et les membres de son gouvernement

La stratégie de la défense

Me Greenspan relève en outre beaucoup de contradictions dans le témoignage de la femme dans l'interrogatoire de la Couronne, dans ses réponses à la défense et dans sa déposition à la police en septembre 1998, neuf ans après les faits reprochés.

Mardi, la plaignante avait par exemple dit que le concert des Stones était tard en soirée, qu'il faisait froid, mais qu'il ne neigeait pas.

Or, selon la défense, le concert a débuté tôt, à 18 h 30, et il neigeait et il faisait très froid comme en fait foi un rapport météorologique.

Ouvrir en mode plein écran L'avocat Brian Greenspan a envoyé la plaignante No 1 dans ses derniers retranchements à la fin du contre-interrogatoire. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

La plaignante a aussi expliqué aux policiers qu'elle ne se souvenait plus si la porte de la suite, dans l'atelier, avait une poignée. Or, elle dit maintenant qu'elle en était dépourvue.

Elle a ensuite raconté qu'elle avait parlé au garde de sécurité lorsque Peter Nygard a appelé un taxi pour qu'elle rentre chez elle après le viol présumé.

Elle a par ailleurs déclaré dans le contre-interrogatoire qu'elle lui avait plutôt confié que [son] patron n'était pas gentil .

Elle avait pourtant déclaré à la Couronne mardi qu'elle avait dit au gardien qu'elle venait d'être violée et que son employeur était un agresseur . Or, elle ne se souvient plus très bien ce qu'elle a divulgué la police à ce sujet.

Ouvrir en mode plein écran Le procureur Neville Golwalla interroge mardi la plaignante No 1 en lui montrant des photos d'époque devant Peter Nygard et l'avocat Brian Greenspan à sa gauche. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Elle a enfin omis de dire aux policiers que Peter Nygard avait de nombreuses boîtes de préservatifs chez lui. Or, elle a dit à la Couronne que les boîtes étaient dans la salle de bain et, à la défense, qu'elles étaient entreposées dans un placard en face du lit.

Votre mémoire neuf ans après les faits est moins bonne que 40 ans plus tard , lui a lancé Me Greenspan avec ironie.

Il est vrai que vous avez une meilleure mémoire en vieillissant , lui a-t-il dit à un autre moment de ses attaques.

À une question sur sa décision de ne pas avoir dénoncé Peter Nygard le soir du viol présumé, elle répond qu'elle avait peur et qu'elle s'inquiétait pour sa jeune carrière d'actrice, qui était en train de s'envoler grâce à de nombreux contrats en doublage.

Ouvrir en mode plein écran Le procureur Neville Golwalla interroge à nouveau la plaignante No 1 après le contre-interrogatoire de la défense. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

La plaignante se rappelle qu'elle avait oublié son blouson chez Peter Nygard après l'agression présumée. Elle a appelé sans succès le designer le lendemain, en lui laissant un message. Elle assure que son assistante l'avait rappelée pour lui dire qu'elle l'avait récupéré.

Elle m'a demandé si j'étais ok, parce qu'elle se doutait bien de ce qui m'était arrivé

Elle explique que Peter Nygard l'a appelée quelques mois plus tard, mais qu'elle lui a dit de ne plus jamais entrer en contact avec elle.

La défense a enfin laissé sous-entendre que la plaignante ne s'intéressait à son client que pour son argent, mais qu'elle était déçue, parce qu'il ne répondait ni à ses goûts ni à ses attentes.

J'aurais peut-être envisagé l'idée de le fréquenter de façon intime, s'il avait été plus courtois et s'il avait montré un peu d'intérêt à mon sujet , a-t-elle dit.

Dans son droit de réplique, la Couronne a remis les pendules à l'heure au sujet des déclarations de la plaignante au cours des 25 dernières années au sujet de ce qui lui était arrivé.

J'étais en mode de survie , conclut-elle en soulignant que la lecture et la psychothérapie en Californie lui avaient permis de comprendre ce genre de comportement de défense chez les victimes.

Le procès a été ajourné à mardi.