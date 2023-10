Hydrolux veut étendre son projet d’hydrogène vert de Val-d’Or à Rivière-du-Loup

Après Val-d’Or et Saint-Jérôme, la compagnie Hydrolux étend son projet de stations de ravitaillement en hydrogène vert pour le transport lourd interurbain.

Annoncé il y a plus d’un an, le Projet 117, qui prévoit des stations à Val-d’Or et Saint-Jérôme en 2025, est toujours en attente d’approbation par Hydro-Québec et le ministère de l’Énergie.

Avant même de savoir si les travaux des deux premières stations pourront débuter, Hydrolux dévoile son projet Trans-Québec, qui ajouterait cinq autres stations d’ici 2027, à Mont-Laurier, Lévis, Saguenay, Rivière-du-Loup et Coteau-du-Lac.

Ouvrir en mode plein écran La carte illustrant le réseau projeté de stations d'hydrogène. Photo : Gracieuseté

Chacune de ces stations serait dotée d’un électrolyseur de 5 mégawatts pour produire sur place de l’hydrogène destiné au transport lourd. Puisque l’hydrogène est produit à partir de l’hydroélectricité, il est considéré vert et une solution de remplacement pour les combustibles fossiles.

Avec ce réseau, on vient offrir une vraie alternative aux transporteurs interurbains, une alternative qui fonctionne dans leur logistique et qui est économiquement viable , explique le président et directeur général d’Hydrolux, Friedrich Dehem-Lemelin.

Ouvrir en mode plein écran Le PDG d'Hydrlolux, Friedrich Dehem-Lemelin. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Les transporteurs de l’Abitibi pourraient se rendre jusqu’au Saguenay, à Rivière-du-Loup et même plus à l’est. On couvrirait en transport interrégional une superficie où vit 97 % de la population du Québec.

Hydrolux estime que le projet global pourrait atteindre les 350 millions $. La compagnie affirme que le financement va bon train, tout comme les discussions avec d’éventuels clients.

Ouvrir en mode plein écran Hydrolux projette de construite sa station d'hydrogène de Val-d'Or sur ce terrain situé près de la voie de contournement Sud et de la sortie Ouest de la ville. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Friedrich Dehem-Lemelin espère pouvoir annoncer bientôt la réalisation des deux premières stations, à Val-d’Or et à Saint-Jérôme.