La Saskatchewan proclame la Journée George Reed en hommage à la légende des Roughriders

Après avoir vu une rue porter son nom, une statue érigée en son honneur, George Reed, l'un des plus grands joueurs de l’histoire des Roughriders a désormais une journée en son honneur : en conférence de presse jeudi, le premier ministre de la Saskatchewan, Scotte Moe, a annoncé que la journée du 7 octobre sera désormais consacrée à George Reed dans la province.

Décédé le 1er octobre dernier, George Reed est, selon Scott Moe, celui dont l'héritage doit être célébré, tant il a dédié sa vie au football et à la province.

Je ne connais pas une personne ayant fréquenté Georges et qui n'a apprécié cet homme, tout le temps souriant, il est le meilleur. Il n'a jamais pensé Georges, il pense tout le temps équipe, il avait l'esprit d'équipe , se réjouit Scott Moe.

George a tellement contribué à notre province. Il trouvait toujours le temps de reconnaître les autres et d’aider sa communauté de toutes les manières possibles. Alors que nous pleurons cette perte, nous devons également prendre le temps de célébrer sa vie et ses réalisations , souligne Scotte Moe.

Pour la ministre des Parcs, de la Culture et du Sport, Laura Ross, bien que c’est une semaine triste pour les Roughriders, pour le football et pour la Saskatchewan, George fut une légende du football .

Selon elle, c’est aussi un homme qui s'est dévoué à améliorer la vie de sa communauté. Georges était fier, et une légende. Il joue pour gagner. Il était celui qu'on voulait vraiment voir jouer. Pendant des décennies, George était un nom connu et une légende à part entière , indique Laura Ross.

George Reed a entamé sa carrière avec l'équipe de la Saskatchewan en 1963, et a pris sa retraite en 1976.

Selon sa fille Georgette Reed, ce fut un père fier et aimant. Lorsqu'il a eu l'offre pour venir jouer en Saskatchewan, il n'a pas hésité et il s'est dit qu'il peut réaliser ses rêves, pour lui, pour sa famille, mais aussi pour la province , explique-t-elle.

Il nous manque, et nous sommes contents de cet hommage et l’honneur qui est rendu. Nous sommes contents de grandir et pour certains d'entre nous de naître à Regina. Nous sommes d’ici.