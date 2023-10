Interdiction d’accueillir de nouveaux résidents pour un foyer de soins de longue durée

Il n'aura fallu qu'une année depuis l’ouverture de ce nouveau foyer de soins de longue durée avant qu’on ne lui interdise d’accueillir de nouveaux résidents. Les admissions à Southbridge Owen Sound, située à Owen Sound en Ontario, sont restreintes en raison de problèmes sérieux révélés lors d'inspections.

Le ministère des Soins de longue durée de la province a émis un ordre de cessation des admissions à Southbridge Owen Sound le 16 août en raison de cas importants de non-conformité , a indiqué un porte-parole du ministre.

Les rapports d'inspection détaillent ces problèmes. On fait état de résidents qui quittent l'établissement sans supervision, entre autres. De plus, dans un cas spécifique, un résident est resté couché dans une pièce avec de l'urine par terre, incapable d'appeler à l'aide.

Alors que la direction du foyer continue de travailler pour résoudre et se conformer aux ordres de conformité en suspens et pour stabiliser le personnel de direction, la cessation des admissions restera en place jusqu'à ce que le ministère soit satisfait que le foyer soit en conformité et démontre la capacité de continuer à l'être , a déclaré Jake Roseman dans un communiqué à CBC News.

Il est prévu de surveiller étroitement le foyer à travers des inspections de suivi régulières et un contact continu avec l'exploitant et la société de gestion afin d'assurer la sécurité et le bien-être des résidents actuellement présents dans le foyer.

Pour sa part, Southbridge a déclaré dans un communiqué à CBC News que les problèmes constatés lors des inspections étaient largement liés à l'ouverture du bâtiment et ont depuis été résolus, et maintenant les responsables attendent que le ministère examine à nouveau le foyer.

Southbridge met les soins et le bien-être des résidents au premier plan de tout ce que nous faisons. Notre nouvelle maison à Owen Sound est ouverte depuis neuf mois et nous répondons aux besoins de la communauté, passant de la prise en charge de 50 résidents à la capacité d'en prendre en charge 160 , a déclaré la directrice générale Brenda Lowe.

Il n'y a pas si longtemps, la province vantait les qualités de cette résidence à but lucratif. Dans un communiqué de presse de décembre soulignant son ouverture, l'ancien ministre des Soins de longue durée, Paul Calandra, déclarait que l'établissement de 160 lits était un exemple à suivre. Notre gouvernement répare les [problèmes dans le domaine des] soins de longue durée et une partie clé de ce plan est la construction de foyers modernes, sûrs et confortables pour nos aînés , avait déclaré M. Calandra à l'époque.

Cependant, les rapports d'inspection récents du foyer peignent un tableau différent. Il y a un risque de préjudice à la santé ou au bien-être des résidents du foyer ou des personnes qui pourraient être admises en tant que résidents , peut-on lire dans la lettre du gouvernement ordonnant un arrêt des admissions.

Plusieurs problèmes

Le rapport d'inspection le plus récent pour l'établissement liste une série de problèmes, notamment des blessures à des résidents, des personnes quittant le foyer sans supervision et des temps d'attente trop longs pour recevoir des soins.

Par exemple, un résident s'est échappé de sa zone désignée à trois reprises et a d'abord été retrouvé à l'extérieur du foyer. À une autre reprise, il a été retrouvé dans une cage d’escaliers.

Dans un autre cas, l'entrée du foyer était restée sans surveillance, et cette fois-ci, le résident est parti et a été blessé, finissant par être transféré à l'hôpital.

Le même résident a ensuite été retrouvé dans une cage d’escaliers une troisième fois. On a alors découvert que les serrures magnétiques des portes de l'escalier du foyer ne fonctionnaient pas correctement.

Le rapport explique aussi qu'un résident incontinent a été laissé dans sa chambre avec de l'urine par terre. Le résident a déclaré que son alarme au poignet ne fonctionnait pas depuis un certain temps.

L'inspecteur a actionné l'alarme d'appel pour le résident. Un membre du personnel a répondu plusieurs minutes plus tard. Celui-ci a affirmé qu'il allait demander au service d'entretien de nettoyer le sol.

[L'inspecteur] a dû demander que des soins soient prodigués au résident , note le rapport, et le membre du personnel l'a fait avant de quitter les lieux. Puis, après plusieurs minutes, l'inspecteur a trouvé le personnel d'entretien, qui lui a dit ignorer que le sol de la chambre du résident devait être nettoyé .

M. Roseman, le porte-parole du ministre, a déclaré que la province ne tolérera aucune situation où les résidents ne reçoivent pas des soins cohérents et de haute qualité , et a déclaré que la province dépensait 72,3 millions de dollars sur trois ans pour améliorer le régime d'inspections du ministère .

Un récent rapport de l’Ombudsman de la province a détaillé comment ce système d'inspections s'est totalement effondré au début de la pandémie.

Avec les informations de CBC News