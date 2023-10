Un ancien sous-ministre congédié par Blaine Higgs a l’intention de se présenter sous la bannière libérale dans une circonscription de la région de Bathurst, au Nouveau-Brunswick.

George Daley a annoncé jeudi qu’il briguera l’investiture libérale dans Hautes-Terres-Nepisiguit en prévision du prochain scrutin provincial.

L’ancien sous-ministre adjoint de l’Éducation a été congédié en novembre 2022 par le gouvernement progressiste-conservateur de Blaine Higgs.

Au moment de claquer la porte du caucus progressiste-conservateur l’an passé, l'ancien ministre de l'Éducation, Dominic Cardy, qui siège aujourd'hui comme député indépendant, a accusé le premier ministre Blaine Higgs de mépriser les données probantes dans ses prises de décisions.

Le premier ministre avait répliqué data my ass ( données, mon cul ) à un haut fonctionnaire lui ayant présenté des statistiques qui lui avaient déplu. George Daley a confirmé être cette personne et Blaine Higgs a confirmé avoir prononcé ces mots.

S’il n’a pas voulu s’attarder sur cet incident, jeudi, George Daley a néanmoins déclaré que le Nouveau-Brunswick avait besoin d’être dirigé par une personne à l’écoute de la population et de celles et ceux qui l’entourent.

Selon M. Daley, Susan Holt et les libéraux sont les mieux placés pour amener la stabilité qu’il aimerait voir dans la province.

George Daley, qui est parfaitement bilingue, a été président de l'association des enseignants (anglophones) du Nouveau-Brunswick ( NBTA ) et coprésident de la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick. Natif de New Bandon, il dit avoir passé une bonne partie de sa jeunesse à Bathurst et dans la Péninsule acadienne.

Deuxième tour de piste pour Serge Brideau

Ouvrir en mode plein écran Serge Brideau retente sa chance afin de se faire élire avec le Parti vert. Photo : Radio-Canada

Au Parti vert, Serge Brideau a lui aussi annoncé son intention d’être candidat dans Hautes-Terres-Nepisiguit.

À l’élection partielle du 24 avril dans Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore, Serge Brideau remporté plus de 35 % des suffrages, 23 points derrière la cheffe libérale Susan Holt.

L’ex-ambulancier et préposé aux soins, aussi connu comme chanteur du groupe musical Les Hôtesses d’Hilaire, affirme que ni le Parti progressiste-conservateur ni le Parti libéral ne sont la solution aux maux qui affligent le Nouveau-Brunswick. Il les accuse tous deux de vouloir privatiser le système de santé.

Les conservateurs ont le dos large, mais les libéraux aussi ont leurs problèmes , a déclaré Serge Brideau, jeudi. Ni chez le [Parti] libéral ni chez les conservateurs, je sens que les gens ont la solution, parce qu'on ne serait pas dans ce marasme-là aujourd'hui .

Serge Brideau affirme que même en cas de victoire d'un de ces deux partis, un gouvernement minoritaire dans lequel les verts auraient la balance du pouvoir et pourraient participer à la gouvernance est plausible. Le temps où voter pour un tiers parti était un vote perdu est révolu, selon lui.

5:07 La cheffe libérale Susan Holt en entrevue avec Karine Godin Photo : Radio-Canada

Ces annonces font suite à la décision de la cheffe du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, Susan Holt, de se présenter dans Fredericton-Sud-Silverwood à la prochaine élection générale.

Élue cheffe du parti en 2022, elle a fait son entrée à l’Assemblée législative en remportant une élection partielle dans Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore le printemps dernier.

La prochaine élection générale au Nouveau-Brunswick doit avoir lieu en octobre 2024, à moins que le gouvernement actuel ne déclenche une élection plus tôt.

D’après le reportage d’Alix Villeneuve