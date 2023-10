Guillaume Cauchon fait tourner des têtes chez le Rouge et Or

Guillaume Cauchon avait eu le temps de s’ennuyer de la zone des buts, ces dernières années. Lorsqu’une brèche s’est ouverte devant lui, samedi dernier à McGill, le retourneur de botté du Rouge et Or n’a laissé personne l’arrêter, en route vers un touché de 100 verges.

C’est sûr que c’est excitant, mais sur le coup, je n’y pensais pas vraiment. Le ballon était par terre. J’ai essayé de le ramasser et trouver une brèche le plus rapidement possible , relate humblement le receveur de 21 ans.

Une description qui ne rend pas tout à fait justice à la séquence où l'athlète de 1m80 (5'11'') a fait mordre la poussière à plusieurs adversaires pour finalement réussir le deuxième plus long retour de botté de l’histoire du Rouge et Or.

Le jeu n’a pas nécessairement fait la différence dans une victoire écrasante de 46-14 contre les Redbirds, mais il a impressionné Glen Constantin.

Guillaume a un côté explosif que j’apprécie beaucoup. Je vois un gars qui a du gaz et qui a de la hargne. C’est un côté que j’apprends à découvrir parce qu’il n’a pas joué beaucoup au cégep , a relaté jeudi l'entraîneur-chef du Rouge et Or, allant jusqu’à comparer Cauchon à l’ancien receveur vedette Vincent Forbes-Mombleau.

Quand on se fait lancer des fleurs, on les prend, mais il faut passer à la prochaine étape et au prochain match , a répondu le principal intéressé.

Un seul match en quatre saisons

Ce fameux prochain match, Guillaume Cauchon l’a longtemps attendu en vain ces dernières années alors qu’un concours de circonstances l’a gardé loin du terrain.

Entre la saison annulée par la COVID-19, la maladie et les blessures, l’ancien du Séminaire Saint-François n’a joué qu’un match complet en carrière au collégial. Le premier match de sa 3e et dernière saison avec le Notre-Dame du Campus Notre-Dame-de-Foy.

Ouvrir en mode plein écran Guillaume Cauchon récolte le fruit de sa patience, cette saison. Photo : Radio-Canada

Arrivé chez le Rouge et Or l’automne dernier, le receveur n’a pas été habillé pour le moindre match de sa saison recrue. On était très vieux à la position de receveur, je n’avais pas ma place, mais je savais que mon temps allait venir , relate-t-il. Il s'est finalement taillé un poste dans l’alignement régulier après un bon camp d'entraînement, cet été.

Je ne ne suis pas celui qui en a le plus d’expérience de foot, mais je pense que je peux compenser avec mon côté athlétique , ajoute Cauchon, qui crédite son passé de patineur de vitesse courte piste pour expliquer sa vitesse.

Ce n'est qu'un début

Une chose est sûre, Glen Constantin se félicite aujourd’hui d’avoir recruté le jeune étudiant en droit sans l’avoir beaucoup vu jouer. Honnêtement, son meilleur football est à venir. On est bien content de l’avoir chez nous.

Quant à son retour de botté de 100 verges, Guillaume Cauchon est le premier à dire qu’il s’agit de son meilleur jeu dans l’uniforme du Rouge et Or. Mais il va y en avoir d’autres , annonce-t-il.

Le Rouge et Or (4-1) a rendez-vous avec les Stingers de Concordia (2-2), dimanche après-midi au stade Telus de l’Université Laval. Absents ces dernières semaines en raison de blessure, le receveur Kevin Mital et le porteur de ballon Kalenga Muganda ont tous deux repris l’entraînement.

