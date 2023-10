La Municipalité de Saint-Elzéar fait marche arrière dans la construction d'un nouvel hôtel de ville sur le site actuel de l’église. Cette volte-face laisse le conseil de fabrique sans ressources pour démolir le lieu de culte en mauvais état.

Au cours des derniers mois, la Municipalité de Saint-Elzéar a déposé une demande de subvention auprès du ministère des Affaires municipales et l’Habitation (MAMH) pour construire un nouveau bâtiment sur le terrain de l'église qui aurait à la fois abrité l'hôtel de ville et les locaux de nombreux organismes.

Cette démarche faisait suite à la volonté du conseil de fabrique, exprimée à l’été 2022, de démolir le lieu de culte en raison du piètre état du bâtiment. L’organisme affirme ne pas avoir les moyens de payer la démolition du bâtiment, dont les coûts sont aujourd’hui évalués à 350 000 $.

En obtenant l’aide de Québec pour son projet de construction sur le terrain de l’église, la Municipalité aurait ainsi déchargé le conseil de fabrique de son fardeau financier lié à la démolition.

Même si le MAMH a présélectionné le projet de construction et estimait pouvoir le financer à 80 %, la Municipalité a finalement fait marche arrière et mis le projet sur la glace.

Dans une résolution adoptée lors de la séance du 11 septembre, les élus ont demandé la fermeture du dossier de demande de subvention au ministère des Affaires municipales.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de Saint-Elzéar, Paquerette Poirier, craint qu'un projet de construction d'un nouvel hôtel de ville ait des répercussions financières trop importantes pour les contribuables. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

La mairesse de Saint-Elzéar explique que le dossier prioritaire est la mise à niveau de son réseau d'aqueduc.

La Municipalité prévoit financer le projet évalué à près de deux millions de dollars à même le Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, mais l’administration municipale ne sait pas encore la somme exacte qu’elle recevra pour l’intervalle 2024-2028.

Est-ce qu’on va avoir une balance à taxer aux citoyens? questionne Paquerette Poirier. On prendrait une terrible chance en allant faire, par-dessus tout ça, le projet de l’hôtel de ville.

Ce n’est pas parce qu’on ne veut pas le faire, le projet, c’est parce qu’on ne veut pas endetter les citoyens.

Même si Québec s'engage à payer la majeure partie du projet de construction d’un nouvel hôtel de ville, la Municipalité aurait tout de même eu à avancer des sommes, car l’aide gouvernementale est versée seulement à partir du moment où les contrats de construction octroyés totalisent au moins 50 % du coût maximal admissible.

On aurait été obligé de faire un règlement d’emprunt, parce qu’on n’a pas cet argent-là, et de commencer à taxer nos citoyens dans le but d’avoir la subvention dans trois ou quatre ans , indique Paquerette Poirier. On trouvait que ça n’avait pas d’allure, que c’était trop demandé aux citoyens et que ça n’avait pas de bon sens.

Ouvrir en mode plein écran La population de Saint-Elzéar est d'environ 465 personnes. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Paquerette Poirier insiste sur le fait que le projet de construction d’un nouvel hôtel de ville n’est pas abandonné pour de bon.

Ce programme-là va revenir, croit-elle. Peut-être que dans un an ou deux, on va redéposer notre projet. Il était bon et solide, mais ce n’est pas le bon temps pour le présenter, croit Mme Poirier.

Grande déception au conseil de fabrique

La présidente du conseil de fabrique de Saint-Elzéar, Liette Cayouette, déplore la tournure des événements.

Le changement de cap de la Municipalité ramène l’organisation à la case départ : le conseil de fabrique doit, lui-même, trouver les 350 000 $ nécessaires à la démolition de l’église.

Ma déception est très grande que ce projet-là ne se réalise pas, parce que nous restons encore avec notre bâtiment à démolir et une somme à dépenser que nous n’avons pas , indique-t-elle. On ne voit pas comment, dans un avenir prochain, on va obtenir des sous pour faire raser ce bâtiment-là qui devient dangereux.

C’était tellement un beau projet, bien monté. Que ça finisse comme ça, je n’en reviens pas et je ne sais pas si j’en reviendrai un jour.

Mme Cayouette croit que la Municipalité a jeté la serviette trop rapidement dans le dossier et déplore son manque de vision à long terme.

Je demeure fondamentalement convaincue que ça aurait été réalisable, mais je pense que la Municipalité n'a pas mis l’effort d’aller se faire guider, conseiller, aider , affirme-t-elle. Je me sens pénalisée comme citoyenne et à titre de présidente de fabrique. J’ai bien de la misère à vivre avec ça. Ça me démoralise.

Ouvrir en mode plein écran Liette Cayouette croit que la démolition est l'option la plus réaliste pour sa paroisse qu'elle qualifie de «démunie», mais le conseil de fabrique ne dispose pas des fonds nécessaires pour procéder à la démolition. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

La présidente de la fabrique estime que cette volte-face de la Municipalité leur a fait perdre presque un an de travail, car plusieurs démarches ont été effectuées auprès du Diocèse de Gaspé en vue de céder les droits de propriété à la Municipalité.

Entre-temps, les coûts de démolition d’abord estimés à 200 000 $ ont augmenté de 75 %, selon les dernières soumissions reçues.

Liette Cayouette admet que le conseil de fabrique n’a pas de solution pour la suite des choses.

On est sept personnes de plus de 72 ans, quels sont nos moyens? On n’en a pas. Quelle est l’aide qu’on peut obtenir du gouvernement? Il n’y en a pas. Quelle est l’aide qu’on peut obtenir de l’évêché? Il n’y en a pas, constate-t-elle.

Une campagne de sociofinancement lancée dans les derniers mois par la fabrique n'a pas donné les résultats espérés. À peine quelques milliers de dollars ont été amassés jusqu'ici.