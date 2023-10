Les épiciers ont promis des rabais et des gels de prix, dit Champagne

Les grands épiciers du pays ont notamment promis que leurs clients pourront « très bientôt » profiter de rabais considérables sur des produits alimentaires qui constituent « les achats les plus importants pour la majorité des foyers », des gels de prix ainsi que des campagnes de garantie du meilleur prix.

Je vous invite à regarder les circulaires qui commencent à sortir ce matin des différentes enseignes et vous allez voir différentes offres , a déclaré jeudi le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, lors d'une conférence de presse à Ottawa.

Le gouvernement de Justin Trudeau avait prévenu à la mi-septembre qu'il donnait aux PDG des cinq plus grandes chaînes de supermarchés jusqu'à l'Action de grâces pour fournir leur plan destiné à stabiliser les prix des aliments en épicerie, faute de quoi il menaçait d'imposer des punitions fiscales.

Et le ton des épiciers a changé au Canada, a insisté M. Champagne, qui avait convoqué leurs dirigeants dès le premier jour de la session parlementaire. D'autres rencontres ont par la suite été organisées, notamment avec des entreprises manufacturières internationales telles que Nestlé et Kraft Heinz.

Questionné jeudi à savoir s'il est satisfait du plan proposé par les épiciers, M. Champagne a répondu que ce n'est pas dans sa nature de l'être dès la première mouture.

C'est de premiers pas, c'est des actions initiales. Et on n'exclut rien, évidemment, pour le moment. On est au début d'un grand processus qu'on a lancé pour stabiliser les prix au pays.