Le climat de travail se détériore au CISSS de la Côte-Nord, dénonce un syndicat

Le Syndicat des intervenantes et intervenants de la santé du Nord-Est québécois (SIISNEQ-CSQ) dénonce une détérioration du climat de travail au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, laquelle pourrait avoir des effets néfastes sur la rétention de la main-d’œuvre.

Le Syndicat dénonce notamment des enquêtes réalisées par le CISSS auprès d’employés en congé de maladie.

Il y a une pratique qui se fait depuis peu, c’est de rencontrer les salariés en maladie, [ce sont] des rencontres pour enquêtes disciplinaires. Ça ne favorise pas l’attraction, mais surtout la rétention. Les gens, en subissant plus de pression, ne retourneront pas plus vite au travail , s’exclame Karine Ouellet Moreau, présidente du SIISNEQ-CSQ .

Il faut avoir plus d’humanisation, parce qu’on ne retiendra pas nos gens de cette façon-là.

Des professionnels de la santé auraient également fait part de leurs préoccupations en lien avec le logement, qui est fourni par l'employeur. Les gens se partagent des maisons, ils ont des quarts de travail différents, et s’ils partagent des maisons avec des inconnus ou avec des gens de l’autre sexe, parfois ce n’est pas adéquat pour nos membres , estime Mme Ouellet-Moreau.

Alors que le CISSS de la Côte-Nord peine à retenir son personnel et à attirer une relève, ce qui l’oblige à recourir à une main-d’œuvre indépendante qui coûte une fortune, la direction générale et celle des ressources humaines devraient faire un effort particulier pour prendre soin des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes si précieuses qui sont déjà en poste , affirme le syndicat par voie de communiqué, jeudi.

Le syndicat demande aussi une rencontre d'urgence avec la direction du CISSS de la Côte-Nord.

De son côté, la direction du CISSS de la Côte-Nord répond, par courriel, avoir pris connaissance de cette demande de rencontre en lisant le communiqué du Syndicat.

Quant aux rencontres avec des salariés en congé de maladie, le CISSS affirme appliquer les pratiques reconnues en matière de gestion médico-administrative, ainsi que le Guide de l’employeur concernant le traitement des périodes d’absence pour invalidité du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Avec des informations de Renaud Chicoine-McKenzie