La construction de logements locatifs en hausse à Calgary

Les mises en chantier de logements destinés à la location à Calgary ont grimpé de plus de 35 % pendant les six premiers mois de l’année par rapport à la même période l’année précédente, selon le plus récent rapport de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

Ce que nous voyons, c’est l’effet de la croissance de la population , explique l’analyste du marché à la SCHL , Taylor Pardy.

La migration interprovinciale et internationale a atteint des records dans la province et ces nouveaux arrivants se tournent typiquement vers la location. La hausse des taux d’intérêt a aussi détourné les Albertains des maisons individuelles, plus dispendieuses.

La demande de location a augmenté, ce qui rend [ce type de construction] plus attrayant [pour les constructeurs]. Il y a aussi des incitatifs gouvernementaux qui aident ce segment du marché , ajoute Taylor Pardy. Il précise que les promoteurs immobiliers peuvent obtenir des taux de financement plus intéressants lorsqu'ils construisent du logement locatif au lieu d'immeubles en copropriété.

Le gouvernement fédéral devrait d’ailleurs en ajouter un de plus puisque le premier ministre Justin Trudeau a annoncé une exemption de la TPS pour toute construction de nouveaux immeubles locatifs.

Pas d'effet immédiat sur les loyers

Cette croissance des mises en chantier de logements locatifs n’aura toutefois pas un effet immédiat sur l’abordabilité. Selon un récent rapport de la Ville de Calgary, le loyer moyen dans la métropole a augmenté de 40 % entre 2020 et 2023.

Selon Taylor Pardy, l’offre de logements locatifs est en mode rattrapage par rapport à la forte demande. La demande surpasse l’offre en ce moment, indique-t-il. Si on regarde l’inventaire de logements et les taux d’inoccupation à venir, nous nous attendons à ce que les prix continuent à augmenter.

En général, les mises en chantier ont été stables. La croissance de la construction de maisons en rangée et jumelées a compensé une baisse des mises en chantier de maisons individuelles. Face à la hausse des taux d'intérêt, les Calgariens se tournent vers des solutions multifamiliales, moins onéreuses.

Tendance à la baisse à Edmonton

À Edmonton aussi, les logements destinés à la location sont ceux qui attirent le plus les constructeurs. Presque l’intégralité des mises en chantier d’appartements au premier semestre de cette année a été pour des logements locatifs.

La construction résidentielle a toutefois accusé une forte baisse de 29 % par rapport aux six premiers mois de 2022.

La hausse des taux d’intérêt a particulièrement ébranlé l’activité sur le marché du logement d’Edmonton , indique la SCHL . Les promoteurs diminuent le nombre de mises en chantier ou annulent des projets. Ils prennent ces décisions en raison du peu d’intérêt des acheteurs potentiels et des stocks de maisons individuelles neuves qui s’accumulent.