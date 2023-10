La C.-B. dépose un projet de loi pour limiter davantage la possession de drogues illicites

Avec l’accord de Santé Canada, la Colombie-Britannique a déposé jeudi un projet de loi pour restreindre à nouveau la possession de drogues illicites dans les espaces publics.

La Colombie-Britannique a déjà légiféré à ce sujet à la mi-septembre pour interdire la consommation de drogues, notamment à 15 mètres des terrains de jeux, des pataugeoires et des parcs de planche à roulettes.

Dans le projet de loi présenté par le ministre de la Sécurité publique, Mike Farnworth, il ne sera plus possible de consommer des substances illégales sur les terrains sportifs, les plages, les parcs provinciaux et municipaux.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre, David Eby, confirme que le projet de loi donne à la police le pouvoir de demander aux usagers de drogues qui ne respectent pas les restrictions d'arrêter ou de quitter les lieux, sinon leurs drogues seront saisies. Photo : Radio-Canada / Mike McArthur

Les amendements proposés ne permettent plus aux personnes d'avoir de la drogue à six mètres des lieux de travail, des résidences, des arrêts d'autobus, des stations de skytrain, et d'autres lieux prescrits comme les bibliothèques.

Selon le premier ministre David Eby, ces modifications sont nécessaires pour trouver un équilibre entre la décriminalisation et la sécurité publique. Les changements visent surtout des lieux que les enfants fréquentent.

Nous voulons avoir une province qui est empathique. Nous voulons aussi que nos communautés profitent des parcs et qu'elles utilisent les autobus. Nous pouvons faire les deux.

Mike Farnworth précise que le but du projet de loi est la conformité volontaire plutôt que l'utilisation de la force. Il outille ainsi les policiers pour rediriger les consommateurs de drogue vers des centres d'injection ou d'inhalation.

Les Services de police ont été très clairs, ils ne veulent pas arrêter les consommateurs de drogues, car ils savent que c'est un problème de santé publique et non judiciaire , ajoute-t-il. Mike Farnworth a comparé les amendements aux restrictions liées à la consommation d'alcool, de tabagisme ou de marijuana.

Kevin Falcon, le chef de BC United, croit que le dépôt de ces amendements prouve que la décriminalisation ne fonctionne pas. BC United est contre ce projet pilote. Il dit que le Nouveau parti démocratique (NPD) aurait dû avoir le nombre nécessaire de centres de consommation supervisée pour répondre aux besoins des toxicomanes.

Un accueil mitigé

Corey Ranger, un infirmier clinicien et le président de l'Association des infirmiers et infirmières en réduction des méfaits, croit que les restrictions arrivent trop rapidement. Selon lui, ce projet de loi poussera les toxicomanes à s'isoler pour consommer de la drogue en cachette.

D'après le dernier rapport de la coroner en chef, Lisa Lapointe, la majorité des morts par surdose surviennent dans de ce type de circonstance.

Ce projet de loi touchera particulièrement les toxicomanes qui n'ont pas de logements. Il n'y a pas d'équilibre. La province n'a pas offert plus d'aide. [...] Elle n'a pas augmenté son offre de centres de consommation supervisée.

Pour Corey Ranger, le NPD a cédé à la pression politique.

Garth Mullins, un organisateur de VANDU, dit qu'il a l'impression que la Colombie-Britannique recule et nourrit la stigmatisation envers les toxicomanes. J'ai l'impression que le gouvernement nous peint comme si nous étions des monstres , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Garth Mullins est un militant et porte-parole de VANDU. Il anime aussi le balado "Crackdown" sur la crise des surdoses. Photo : Radio-Canada / Monia Blanchet

De son côté, la mairesse de Smithers, Gladys Atrill, croit que l'interdiction de consommer devant l'entrée d'une résidence ou d'un commerce va aider sa communauté. Elle est contente de voir que les policiers vont pouvoir rediriger les consommateurs de drogues, mais n'ayant pas les ressources nécessaires, elle se demande où ces personnes iront.

Le maire de Maple Ridge, Dan Ruimy, partage le sentiment de Gladys Atrill. Le projet de loi répond, dit-il, à certaines inquiétudes, mais les petites municipalités n'ont pas les ressources pour répondre à la crise des surdoses. Il n'y a pas de centres de consommation supervisée à Maple Ridge.

Ouvrir en mode plein écran Dan Ruimy, maire de Maple Ridge, lors d'une présentation d'un programme de transport le 13 septembre 2023. Photo : Fournie par la ville de Maple Ridge

Les municipalités pourront ajuster leurs propres règlements après avoir consulté le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique.