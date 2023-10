Retour du masque obligatoire dans les hôpitaux et les CHSLD de l’Outaouais

Le port du masque sera obligatoire dans les hôpitaux et les CHSLD de l’Outaouais à compter du 10 octobre.

Cette décision a été prise en réponse à une augmentation de la circulation des virus respiratoires dans la région , a indiqué le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais dans un communiqué transmis jeudi.

La priorité du CISSS de l’Outaouais est d'assurer la sécurité des usagers les plus vulnérables et de tout le personnel de la santé qui travaille sans relâche pour leur bien-être , peut-on lire.

La directive s'appliquera également au Centre de réadaptation La Ressource.

Le CISSS de l’Outaouais demande par ailleurs aux personnes qui ressentent des symptômes d’infection respiratoire de faire preuve de vigilance et de reporter toute visite auprès d’une personne hospitalisée ou hébergée.

De l’autre côté de la rivière, le port du masque est obligatoire dans toutes les aires cliniques et les salles d’attente de l'Hôpital d’Ottawa depuis le 11 septembre.

Au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO), le port du masque est obligatoire depuis le 5 octobre dans toutes les zones cliniques et dans toutes les salles d’attente ainsi que dans tous les espaces communs où une distance minimale de un mètre ne peut pas être maintenue.

À l’Hôpital Montfort, le masque est obligatoire dans les zones cliniques de l’établissement depuis le 14 septembre. Le port du masque demeure toutefois recommandé dans les espaces publics et non cliniques comme les corridors et la cafétéria, précise la direction de l'établissement sur son site Web.