Des organismes veulent plus d’écoute des députés gaspésiens

Des organismes communautaires peinent à communiquer leurs préoccupations aux députés caquistes de la Gaspésie, élus depuis un peu plus d’un an.

C’est ce que déplore le Regroupement des organismes communautaires de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine – Corporation de développement communautaire (ROCGÎM-CDC). Les principaux concernés estiment, quant à eux, leur accorder une oreille attentive.

Au total, 70 des 86 organismes membres étaient représentés lors de la réunion annuelle du Regroupement, qui se tenait mercredi et jeudi à Gaspé. Une centaine de personnes issues de ces organismes ont profité de leur présence sur place pour se rassembler devant les bureaux du député Stéphane Sainte-Croix, jeudi avant-midi, afin de se faire entendre.

Le ROCGÎM-CDC dit avoir facilement accès à leurs conseillers politiques, mais déplore avoir peu de contacts avec Stéphane Sainte-Croix dans Gaspé et sa consœur Catherine Blouin, élue dans Bonaventure.

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Louis Pelchat-Labelle

La coordonnatrice générale du ROCGÎM-CDC , Geneviève Giguère, précise que les organismes veulent avoir un accès, un échange, un dialogue dans l’ouverture et dans la recherche de solutions avec [les] députés .

On veut sentir que notre voix est portée à l’Assemblée nationale. C’est un appel à créer des canaux de communication. Pour l’instant, dans la première année, ça a été plus difficile.

Selon Mme Giguère, la mobilisation de jeudi était aussi l’occasion de démontrer que les organismes communautaires sont solidaires et de partager leurs préoccupations.

La députée de Bonaventure, Catherine Blouin (Photo d'archives) Photo : Catherine Miousse

La députée de Bonaventure, Catherine Blouin, a rappelé, par écrit, qu’elle a pris part, avec son homologue de Gaspé, à une rencontre organisée à Chandler le 9 mars avec le ROCGÎM-CDC . Nous avons alors pu discuter de leurs enjeux et poser des questions , mentionne l’élue.

Mme Blouin précise également avoir convié le Regroupement aux consultations régionales menées par Chantale Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, dans le cadre de sa tournée en prévision du quatrième plan de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale.

La ministre Chantale Rouleau a rencontré des membres du ROCGIM-CDC à Sainte-Anne-des-Monts le 21 juin. (Photo d'archives) Photo : Facebook/Chantal Rouleau, députée de Pointe-aux-Trembles

En marge, nous avons rencontré plusieurs organismes communautaires dans la dernière année et nous allons continuer de le faire , précise la députée de Bonaventure.

Nos portes sont ouvertes.

Le député de Gaspé estime, quant à lui, être en lien continu avec beaucoup d’organismes communautaires, sur le terrain, et ce, de Cap-Chat jusqu’à Grande-Rivière . Stéphane Sainte-Croix indique aussi, dans un courriel acheminé à Radio-Canada, vouloir continuer à travailler pour répondre aux demandes du milieu .

Une fusion appréhendée

Geneviève Giguère craint que l'accès aux députés soit encore plus difficile pour les membres du ROCGÎM-CDC si les circonscriptions provinciales de Gaspé et Bonaventure fusionnent.

Il s'agit d'un scénario qu'envisage la Commission de la représentation électorale du Québec. Cette proposition fera l'objet de consultations publiques les 24 et 25 octobre à Gaspé et Matane.

La Commission de représentation électorale propose de réunir les circonscriptions de Gaspé et de Bonaventure et d'inclure la Haute-Gaspésie dans la circonscription de Matane-Matapédia, qui perdrait une partie de la MRC de la Mitis. Photo : Radio-Canada

Ça nous préoccupe. On a déjà de la difficulté à entrer en contact avec nos députés qui doivent couvrir des territoires très grands. [D’envisager] d’augmenter encore ce territoire-là, c’est vraiment troublant, parce que juste dans une MRC, il y a de grandes disparités dans les réalités socioéconomiques. Imaginez-vous dans cinq ou six MRC! , lance Geneviève Giguère.

La gestionnaire a pris acte du fait que la députée de Bonaventure, Catherine Blouin, a demandé à ce que des consultations publiques aient lieu dans la Baie-des-Chaleurs. C’est une bonne chose, on salue ça et nous, on va voir comment on peut y prendre part , ajoute Mme Giguère.

De nombreuses préoccupations

Le ROCGÎM-CDC a profité de sa rencontre annuelle pour dresser la liste de ses préoccupations. Le manque de logements abordables est en tête de liste de celles-ci. On est terriblement préoccupés par l’abolition d’Accès-Logis , ajoute Mme Giguère, qui en redoute les impacts.

L’accès aux soins de santé dispensés à l’extérieur de la région, qui peut entraîner des frais importants pour des Gaspésiens et des Madelinots malades, est aussi un cheval de bataille de l’organisation. On ne sent pas que ce dossier-là avance, on sent que ça se lance la balle .