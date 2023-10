Au bord du gouffre, l’Atlético Ottawa espère une défaite de York pour accéder aux séries

L’Atlético Ottawa vit le pire scénario possible. Champion de la saison régulière en 2022, le club pourrait rater les séries cette saison. Le plus ardu, c’est que l’équipe de la capitale n’a plus sa propre destinée entre les mains.

Une victoire de York United FC, vendredi soir, face au Vancouver FC écarterait automatiquement l’Atlético des séries éliminatoires. En cas de défaite ou de match nul, Ottawa pourra se qualifier avec une victoire lors de son dernier match de la saison, samedi à Hamilton.

Ce n’est pas facile pour notre groupe, mais malgré tout on essaie de rester positif et d’avoir du plaisir. On sait que notre destin n'est plus entre nos mains, mais on se concentre sur ce qu’on peut contrôler , affirme le défenseur gatinois Maxim Tissot.

Ouvrir en mode plein écran Maxim Tissot a marqué un superbe but sur coup franc contre le Pacific FC le 13 septembre dernier. (Photo d'archives) Photo : Matt Zambonin/Freestyle Photography

Comment l’Atlético Ottawa s’est-il retrouvé dans cette position? En raison d’un long passage à vide qui a commencé à la fin du mois d’août. Alors qu’il se battait pour le haut du classement, l’Atlético a enchaîné sept matchs de suite sans victoire. C’est la pire séquence du club sous l’entraîneur actuel.

C’est très difficile pour nous. Mais, on ne peut pas regarder dans le passé, c’est fait c’est fait , soutient l’attaquant Samuel Salter.

Pire encore, Ottawa a perdu des points dans les dernières minutes de cinq de ces rencontres dans les dernières semaines avec des défaites contre York FC, Valour FC, Vancouver FC et les Wanderers d'Halifax.

Ouvrir en mode plein écran L'attaquant Samuel Salter bataille avec son ancien coéquipier Zakaria Bahous pour la possession du ballon lors d'un match contre le Pacific FC. Photo : Matt Zambonin/Freestyle Photography

C’est le plus frustrant. Ce n'est pas juste les défaites, c’est la manière de perdre. Si tu regardes les matchs, on a parfois fait de très bonnes performances, on méritait de gagner et on a perdu. En milieu de saison on gagnait ou on annulait dans ces situations , ajoute Samuel Salter.

Il faut bien commencer notre match et saisir nos occasions. On ne veut pas se prendre un but derrière après avoir raté une chance de marquer.

L’entraîneur-chef Carlos Gonzalez veut voir une équipe affamée lors de son match de samedi, qui pourrait être le dernier de l’année.

Il faut être ambitieux, on n'a rien à perdre. L’équipe doit jouer de son mieux, sans peur et avec fierté, intensité et attitude. Nous devons affronter [le] Forge de Hamilton comme si c’était le dernier match de notre vie, c’est ça le message , dit Gonzalez avec passion.

Ouvrir en mode plein écran Carlos Gonzalez et l'équipe d'entraîneurs de l'Atlético Ottawa semblent à court de solutions depuis quelques semaines. Photo : Gracieuseté : Première ligue canadienne de soccer.

Ça a parfois été cruel. Mais, il faut être optimiste et se préparer comme si on était certain d’avoir notre chance. Notre réalité est qu’il faut terminer de belle façon.

On peut regarder en arrière et penser à ces mauvais résultats longtemps, mais on doit se concentrer sur ce qu’on a à faire contre Forge pour terminer la saison du bon pied. Ils nous ont éliminés l’an dernier et nous ne les avons pas battus cette saison, ça devrait être suffisant comme motivation , lance Tissot.

Les joueurs de l’Atlético regarderont très certainement la rencontre entre York et Vancouver à la télévision, vendredi soir, en souhaitant une défaite de leurs rivaux ontariens. Après, tout serait encore possible.