Un individu de la Beauce recherché par la Sûreté du Québec

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide de la population afin de localiser Étienne Gourde, originaire de Saint-Bernard, en Beauce. L’homme de 27 ans est recherché en lien avec des voies de fait et des menaces.

D’après la SQ , le 19 septembre dernier, Étienne Gourde s’est livré à des voies de fait sur une femme en plus de l’avoir menacée. L’incident s’est produit dans un contexte de violence conjugale, d’après le sergent Hugues Beaulieu, porte-parole pour la SQ .

La SQ a des raisons de croire qu’il se trouve dans le secteur de Saint-Bernard. L’individu est dangereux, quiconque le voit ne doit pas s’approcher, mais nous contacter au 911.

Description fournie par la Sûreté du Québec : Taille : 1,69 m (5 pi 7 po)

Poids : 82 kg (180 lb)

Cheveux : Bruns rasés

Yeux : Bleus

L’homme se déplacerait à bord d’un véhicule de marque Toyota Matrix bleu 2009 immatriculé 75P AHG.

L'individu pourrait se trouver dans le secteur de Saint-Bernard en Beauce. Photo : Fournie par la SQ

D’après nos informations, l’homme a déjà eu des démêlés avec la justice ontarienne.

Il avait notamment fait face à des accusations d'usage négligent d'armes, dont une arme à feu, ainsi que d'un dispositif prohibé et de munitions, mais aussi de possession non autorisée d'armes à feu et de substances, dont des méthamphétamines.