Au cours de la dernière année, le nombre de claims miniers recensés a bondi en Outaouais. D’après les données recueillies par la Coalition québécoise des lacs incompatibles à l’activité minière (Coalition QLAIM), la MRC des Collines-de-l'Outaouais compte en date du mois d’août 441 claims miniers, ce qui représente une augmentation de 49 % en un an.

Quant à la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau où 3114 claims miniers ont été recensés au mois d’août cette année, la hausse annuelle est de 39 %.

Selon les données compilées par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec, 5766 claims miniers sont actuellement en vigueur dans l’ensemble de la région de l’Outaouais.

En rouge sur cette carte, les claims miniers actifs en date du mois d'août 2023. Photo : Jean Daoust / Coalition QLAIM / Source : Gouvernement du Québec 2023

Le porte-parole de la Coalition QLAIM et président du Regroupement de protection des lacs de la Petite-Nation, Louis St-Hilaire, qualifie la situation actuelle d’invasion .

À ses yeux, la croissance des claims miniers est phénoménale .

Le constat, c'est que ça continue, ça continue de croître les claims , s’inquiète-t-il. On parle de très gros chiffres.

Le porte-parole de la Coalition QLAIM et président du Regroupement de protection des lacs de la Petite-Nation, Louis St-Hilaire. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

M. St-Hilaire tente de mettre le gouvernement en alerte et compte poursuivre le mouvement « incompatibles [avec] l’activité minière ».

Oui, il y a une croissance des claims, mais il y a une croissance de la mobilisation aussi très importante.

Depuis maintenant plus d'un an, au-delà d’une vingtaine de municipalités dans la MRC de Papineau affichent des slogans incompatible [avec] l’activité minière , rappelle ce dernier, qui ajoute qu’ailleurs au Québec, la population se mobilise tout autant.

Louis St-Hilaire aimerait que le gouvernement entreprenne une réforme ambitieuse . Ce serait intéressant qu'il y ait un mécanisme qui puisse permettre au gouvernement de retirer des claims là où il n'y a pas d'acceptabilité sociale, là où il y a des enjeux de protection de territoire, de protection de nature.

Protection du territoire

La Coalition QLAIM s’inquiète que la croissance annuelle importante de claims miniers mette en péril les autres utilisations du territoire .

Alors que de nombreux territoires d’intérêt pour la conservation du sud-ouest du Québec sont grevés de claims miniers, l’objectif du gouvernement québécois de protéger 30 % du territoire de la province d’ici 2030 est plus que jamais compromis , écrit la Coalition dans un communiqué rendu public vendredi.

La Coalition rappelle que des projets d'aires protégées ne peuvent être réalisés sur des terrains dont les droits ont été consentis aux compagnies d'exploration minière.

Le regroupement qualifie donc la situation d’accaparement du territoire , d'autant plus que selon ces militants, le tout se produit dans le plus grand secret dans toutes les régions du Québec sans consentement ni consultations préalables des Nations autochtones et de la population en général .

Plus d'une vingtaine de municipalités dans la MRC de Papineau affichent des slogans « incompatible [avec] l'activité minière ». (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

Mettre fin à la préséance minière

La directrice générale de l’organisme Eau Secours, Rébecca Pétrin, prend également part au mouvement.

Il nous faut écouter davantage la volonté des populations locales , soutient-elle par voie de communiqué. Laisser libre cours aux principes dévastateurs du free mining fait couler le risque immense de voir se multiplier les cas de contamination des réserves d’eau potable du Québec et de destruction des milieux qui en dépendent .

Un an après la révélation du boom minier, le phénomène continue de se répandre sans que les solutions n’aient été adoptées pour y répondre , dénonce pour sa part le co-porte-parole de la Coalition Québec meilleure mine et coresponsable de MiningWatch Canada, Me Rodrigue Turgeon.

Le public a parlé. Les demandes sont claires et les attentes sont grandes. La balle est dans le camp du gouvernement.

Selon la directrice principale de SNAP Québec, un organisme à but non lucratif dédié à la protection de la nature, de la biodiversité et des espèces menacées, le gouvernement n’aura d’autre choix que d'actionner des mécanismes de retrait de claims pour progresser dans l'établissement d'aires protégées et conservées, croit Alice de Swarte.

Bilan des consultations publiques

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec a lancé une série de consultations publiques au printemps dernier sur la question d'un nouvel encadrement minier.

Selon le rapport du ministère publié jeudi après-midi, près de 2500 interventions ont été recueillies dans le cadre de cette consultation.

Des solutions ont été proposées lors de cet exercice, dont réduire les nuisances , calculer et diffuser les répercussions négatives et positives des projets miniers et décréter un moratoire sur l’attribution de claims .

Le manque d’encadrement du processus d’attribution et de révocation des claims a été fréquemment mentionné par les participantes et les participants, particulièrement en ce qui concerne la facilité d’acquisition du titre minier et l’absence de consultation du milieu , est-il écrit dans le rapport du ministère.

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté du cabinet de Maïté Blanchette Vézina

Le rapport souligne une volonté commune de renforcer la gouvernance des activités minières au Québec et note en conclusion que l’ensemble des idées et des pistes de solution recueillies au cours de la démarche participative sera pris en considération pour guider les interventions gouvernementales au cours des prochaines années et ainsi favoriser le développement harmonieux de l’activité minière .

Par courriel, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, a dit comprendre la préoccupation de la population face aux claims miniers au Québec .

C’est la raison pour laquelle j’ai annoncé [jeudi] que nous travaillons actuellement sur un projet de loi. On est à l’écoute des citoyens et on agit. L’objectif est de trouver un équilibre entre le développement minier, la protection de l’environnement et les solutions aux préoccupations de la population.

Avec les informations de Nelly Albérola