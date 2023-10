Les résultats du dernier recensement des personnes itinérantes dans le Grand Vancouver, révélés jeudi, montrent une forte augmentation du nombre de sans-abris, la plus forte depuis que ce type d’enquête existe.

Les 7 et 8 mars 2023, 4821 personnes itinérantes ont été recensées dans le cadre du Point-in-time homeless Count (PIT). Ce type d’enquête, réalisée par le Homelessness Services Association of B.C., en partenariat avec les organisations communautaires des villes du Grand Vancouver, a lieu normalement tous les deux ans. Elle dresse une portrait du nombre de sans-abris à un moment donné.

Le recensement n’avait pas pu être effectué en 2022 à cause de la pandémie de Covid-19. Le dernier PIT remonte donc à 2020. À l’époque, 3634 sans-abris avaient été comptabilisés. En 3 ans, la population de sans-abris aurait donc bondi de 32 %, selon ces données.

L'absence de « l'itinérance cachée »

Une hausse que Richard Hojjat, directeur de La Boussole, qualifie d’ énorme et de sous-évaluée. Il faut garder en tête que ces chiffres sont une sous-représentation du nombre réel de sans-abris puisqu’elle ne met pas en lumière l’itinérance cachée.

Delta, Richmond et les Tri-cities (Coquitlam, Port Coquitlam et Port Moody) sont les villes dans lesquelles le nombre de personnes itinérantes recensées a le plus augmenté, avec hausse respective de 159 %, 91 % et 86 %.

Lors d'une conférence de presse, Ravi Kahlon, le ministre du Logement, a dit qu'il s'attendait à cette augmentation. Ils viennent hélas confirmer ce que beaucoup d'entre nous pressentaient. Nous voyons des personnes qui souffrent au quotidien, et ce n'est pas un problème propre à notre province, mais bien à l'échelle de l'Amérique du Nord , a expliqué le ministre, expliquant que la pandémie de Covid-19 avait contribué à l'augmentation de ces chiffres.

Les investissements que nous avons faits en matière de logements abordables sont en train de se concrétiser maintenant. Nous allons continuer et nous demandons au gouvernement fédéral de nous soutenir dans cette voie.

Le premier ministre de la province, David Eby dit être réellement préoccupé par cette augmentation de l’itinérance , et a rappelé les solutions du gouvernement pour rendre les logements plus abordables.

Publicité

Une surreprésentation autochtone

Le PIT va plus loin qu’un simple recensement des sans-abris. Les personnes rencontrées dans la rue le 8 mars dernier ont été questionnées afin de dresser leur profil. Ainsi, l'enquête fait ressortir la surreprésentation des personnes d'origine autochtone parmi la population de sans-abris.

Une personne comptée sur trois est d’origine autochtone, ce qui vient très clairement indiquer que la colonisation et la marginalisation sont une cause réelle de ces chiffres , a dit Richard Hojjat.

L’enquête a pour la première fois questionnée les répondants pour connaître leur lien éventuel avec les pensionnats pour Autochtones. 64 % des répondants d’origine autochtone ont expliqué soit avoir vécu dans un pensionnat, soit avoir eu un lien intergénérationnel avec ce type d’endroit , détaille David Wells, président du Indigenous Homelessness Steering Committee of Reaching Home du Grand Vancouver.

Les causes de l'itinérance

Le recensement 2023, le premier à avoir eu lieu après la pandémie de Covid-19, révèle aussi des informations sur l’impact de la crise sanitaire. Ainsi, 15 % des répondants ont dit avoir perdu leur logement à cause de la pandémie.

Publicité

Cependant la cause principale de l’itinérance serait le manque de revenu (35 %), la consommation de drogues (24 %) et les maladies mentales (16 %). Au total, 85 % des personnes recensées disent avoir un problème de santé.

Enfin, l’enquête montre que 69 % des personnes interrogées n’ont plus de logement depuis plus d’un an. Là encore, les chiffres sont en hausse par rapport au recensement de 2020 (45 %).