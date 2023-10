À Calgary, un organisme sensibilise le public à la mortalité des oiseaux par collision

Alors que la migration automnale des oiseaux bat son plein, un organisme de Calgary s’emploie à sensibiliser le public aux collisions d'oiseaux avec les façades de bâtiments, l'une des principales causes de mortalité de ces voyageurs ailés.

Ainsi, un groupe de bénévoles d’un organisme local, la Calgary Urban Species Response Team, consacre presque tous ses matins à scruter les trottoirs du centre-ville de Calgary à la recherche d'oiseaux tués ou blessés en s'écrasant contre des vitres d'immeubles.

L’initiative s’inscrit dans le cadre de Global Bird Rescue, une campagne annuelle née au Canada et qui a pour but de recenser les collisions entre oiseaux et bâtiments dans les villes du monde entier.

Cette année, la campagne se déroule du 2 au 8 octobre et vise à sensibiliser le public à la gravité de ce problème.

Les foulques d'Amérique, des oiseaux aquatiques ressemblant à des poulets, et les grimpereaux bruns, à savoir des oiseaux chanteurs minuscules et tachetés, font partie des espèces victimes de collisions avec les bâtiments de la ville, d’après l'équipe de patrouilles de la Calgary Urban Species Response Team.

Tout bâtiment, même une petite fenêtre, peut être dévastateur pour les oiseaux , explique Kathleen Johnson, cofondatrice de la Calgary Urban Species Response Team.

C'est la raison pour laquelle nous avons lancé ce programme pour trouver des oiseaux rapidement et, nous l'espérons, en placer le plus grand nombre possible [dans des centres] de réadaptation pour leur donner une chance de survivre.

D'après Environnement Canada (Nouvelle fenêtre), les collisions entre oiseaux et bâtiments tuent entre 16 et 42 millions d'oiseaux par an au pays.

Des carcasses destinées à la recherche

Pour aider à prévenir les collisions, Mme Johnson encourage les résidents à éteindre toutes leurs lumières entre 23 h et 6 h, et à rendre leurs fenêtres plus visibles notamment en fermant leurs rideaux.

La Ville de Calgary a adopté des lignes directrices volontaires en matière d'aménagement urbain respectueux des oiseaux. Kathleen Johnson aimerait que ces lignes directrices deviennent obligatoires ou que la Ville fasse davantage d'efforts pour promouvoir leur adoption.

Kathleen Johnson indique que la plupart des oiseaux trouvés par l'équipe d'intervention urbaine de Calgary sont déjà morts de leurs blessures. Les bénévoles du groupe envoient alors leurs carcasses à des établissements d'enseignement ou de recherche, dont le Musée royal de l’Alberta.

Ouvrir en mode plein écran Des bénévoles de la Calgary Urban Species Response Team consacrent presque tous les matins à scruter les trottoirs du centre-ville à la recherche d'oiseaux tués ou blessés en s'écrasant contre des vitres des immeubles. Photo : Fournie par la Calgary Urban Species Response Team

À écouter : Les collisions sont un véritable danger pour les oiseaux migrateurs

De galeriste à défenseur des oiseaux

Il y a plus de trente ans, Michael Mesure, de Toronto, a tenté de sauver une fauvette d'une collision avec un immeuble. L'oiseau est mort, mais peu de temps après, le Torontois a décidé de vendre ses parts dans une galerie d'art pour se consacrer à plein temps à cette question.

Michael Mesure fonde alors FLAP Canada, pour Fatal Light Awareness Program. Il s'agit d'un organisme à but non lucratif qui se consacre à la protection des oiseaux contre les collisions avec les bâtiments.

J'ai dû choisir entre ma carrière artistique et ma carrière dans la conservation des oiseaux, et je ne pouvais tout simplement pas me désintéresser de ce problème.

Son association a créé la campagne Global Bird Rescue, pour attirer l'attention du public sur la crise et évaluer l'impact des collisions sur les populations d'oiseaux.

Avec les informations de Brendan Coulter