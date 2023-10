Les patrouilles mixtes de services sociaux de North Bay prolongées jusqu’en janvier

La Ville de North Bay a renouvelé son programme de patrouilles communautaires jusqu’en janvier, après un projet pilote estival couronné de succès au centre-ville.

Depuis le début de la saison estivale, des équipes composées d’un agent de sécurité jumelé à un travailleur social ont patrouillé le centre-ville de North Bay.

Le projet pilote, qui devait se terminer avec le mois de septembre a été renouvelé par la municipalité jusqu’au 31 janvier, en raison du succès qu’ont connu ces patrouilles au centre-ville.

Les résultats de ce programme sont prometteurs jusqu’à maintenant , affirme Brent Kalinowski, planificateur et stratégiste en sécurité et bien-être communautaires pour la Ville de North Bay.

Les commentaires positifs des commerçants et les statistiques d'intervention des patrouilles sont les facteurs qui font que la Ville considère celles-ci comme un succès.

Les équipes de patrouilles se sont concentrées sur le secteur du centre-ville en bordure du lac Nipissing au début de leur mandat, avant d’augmenter leur rayon d’action vers l’intérieur du centre-ville.

Ils s’occupent de gens qui sont parfois en situation de détresse, qui peuvent parfois avoir un comportement erratique ou encore qui sont dans des situations qui mettent leur bien-être en danger, ils ont la tâche de leur parler, de comprendre leur situation et de leur donner les ressources nécessaires.

Il indique également que selon les données présentées au conseil municipal, les patrouilles ont eu des contacts avec 100 personnes par jour en moyenne, parfois jusqu’à 150 personnes.

Mark King est conseiller municipal à North Bay et président du Conseil d'administration des Services sociaux du district de Nipissing (DNSSAB)

Selon Mark King, conseiller municipal de North Bay et président du Conseil d’administration des Services sociaux du district de Nipissing (DNSSAB), le travail de fond et de promotion des services aux plus démunis fait par les équipes est important.

Le processus pour obtenir des services de la Ville quand on est sans abri et dans la rue peut être très compliqué et difficile à comprendre, nous pouvons maintenant offrir plus d’informations sur comment les trouver , explique-t-il.

La Ville de North Bay n’a toutefois pas les données compilées sur l'effet des patrouilles sur les demandes de services sociaux.

La criminalité et les interventions policières en baisse à North Bay

Parmi les facteurs qui ont poussé la municipalité à renouveler le programme pilote pour quatre mois, la Ville de North Bay voit coïncider l’arrivée des patrouilles avec une réduction de la criminalité et des interventions policières qui ont eu lieu au centre-ville en 2023.

Le nombre d’appels aux policiers en raison d’incidents au centre-ville est en baisse de 11 %, nous savons que le nombre de crimes violents est en baisse de 33 % et que les crimes contre la propriété sont en baisse de 27 % se réjouit Brent Kalinowski, sans toutefois tout attribuer cette amélioration aux patrouilles.

La communauté d’affaires de North Bay voit d’un bon œil cette amélioration de la situation au centre-ville.

Donna Backer, PDG de la chambre de commerce de North Bay et district, se réjouit de leur présence, qu’elle observe chaque jour lorsqu’elle travaille au centre-ville.

La Chambre de commerce de North Bay et district voit d'un bon œil la prolongation des patrouilles.

C’est très bien pour la communauté d’affaires d’avoir une présence au centre-ville qui peut nous donner de l’aide en cas de besoin, mais c’est aussi bien d’avoir quelqu’un qui peut donner de l’aide aux individus plus vulnérables , dit Mme Backer.

Elle espère que le projet sera étendu à d’autres secteurs de North Bay.

Mark King espère lui aussi que ce modèle sera étendu, mais ailleurs dans le nord.