Bientôt la fin des allergies aux chats grâce à un vaccin?

Une compagnie pharmaceutique dédiée à l'allergie et l'immunothérapie, située à Québec, se penche sur un vaccin contre les allergies aux chats. Même si les tests sont concluants sur les animaux, les essais cliniques sur les patients qui sont allergiques aux chats commenceront bientôt et seront déterminants sur l’efficacité du vaccin.

On considère que c’est un domaine médical [les allergies] qui est mal servi, en ce moment, alors que les statistiques le disent, une personne sur trois est allergique , rapporte Louis-Philippe Vézina, président, chef de la direction chez Angany, qui développe ce nouveau vaccin.

Un traitement existe déjà pour atténuer les symptômes liés à l’allergie, comme la désensibilisation, or il ne fonctionne pas toujours et peut prendre plusieurs mois ou plusieurs années à devenir efficace.

Les traitements actuels, ce sont des traitements qui sont longs, parce qu’ils utilisent des allergènes pour essayer de créer une tolérance ou une désensibilisation chez les patients.

Ouvrir en mode plein écran Cet essai réalisé représente une première chez l'humain et évaluera l'allergénicité et l'immunogénicité du nouveau vaccin chez des patients adultes allergiques. Photo : Radio-Canada

Ces traitements peuvent prendre jusqu’à cinq ans, selon M. Vézina. Sa compagnie essaie de confectionner un traitement qui pourrait fonctionner au bout de trois mois pour les personnes allergiques aux chats.

Publicité

Comment ce vaccin fonctionnerait?

Louis-Philippe Vézina explique que le vaccin, développé par son entreprise Angany, serait très différent de celui utilisé pour soigner la grippe par exemple. Il n’est pas administré en prévision, c’est un vaccin thérapeutique , dit-il. Il vise à corriger une situation qui est déjà engagée.

Le processus allergique est engagé chez un patient dès les premières expositions aux allergènes. Les allergènes du chat, par exemple, se transportent dans sa salive, dans tout ce qu’il a pû lécher, comme ses poils notamment.

Les gens qui sont très allergiques aux chats peuvent entrer dans une pièce où il y a eu un chat il y a une semaine, et ils seront allergiques quand même. D’après Louis-Philippe Vézina, l’allergie aux chats est l’une des allergies respiratoires les plus importantes.

Ouvrir en mode plein écran L'allergie aux chats est l'une des plus communes au pays avec l'allergie aux acariens. Photo : Getty Images / Kseniya Ovchinnikova

Dans notre vaccin, l’allergène est présent, mais il est présenté au système immunitaire de façon très différente de celle dont il est présenté dans la nature , détaille-t-il.

Publicité

Son entreprise considère que ces allergies sont chroniques, car les gens qui veulent mener une vie régulière sont obligés de prendre des traitements pour corriger les symptômes . Le vaccin doit renverser cet état déjà engagé.

Une fois le vaccin injecté, le système immunitaire va réagir de façon à se protéger. Il va développer des anticorps pour combattre l’allergène, pour le neutraliser, au lieu que cet allergène déclenche une réaction de panique.

Le but de ce vaccin est d’orienter le système immunitaire à agir comme une vraie réaction de protection et que les prochaines fois où il est exposé à l’allergène il produira des anticorps pour s’en protéger.

La fin des allergies aux chats?.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Première heure. La fin des allergies aux chats? ÉMISSION ICI PREMIÈRE Première heure Écouter l’audio (La fin des allergies aux chats?. 12 minutes 55 secondes) Durée de 12 minutes 55 secondes 12:55

Où en sont les tests?

Des tests sur les animaux ont déjà été effectués par Angany, mais pas encore sur des humains. Les premiers tests pour vérifier l’aspect sécuritaire du vaccin sont concluants. L’entreprise a reçu l'autorisation de la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) pour une étude clinique chez l’humain.

Cet essai sera mené sous la direction du professeur Stephen Durham et du Dr Guy Scadding, deux experts cliniques en allergie de l'Imperial College de Londres.

Le but ultime dans le domaine de l'allergie aux chats est de trouver un vaccin sûr, efficace et facile à administrer qui ne nécessitera pas le long traitement et la réponse souvent sous-optimale qui caractérisent la méthode de désensibilisation classique.