Legacy Christian Academy : un ancien entraîneur admet avoir agressé sexuellement une élève

Aaron Benneweis, un ancien entraîneur à l’école Christian Centre Academy de Saskatoon, maintenant connue sous le nom de Legacy Christian Academy, admet avoir agressé sexuellement une élève.

M. Benneweis a plaidé coupable jeudi à la Cour provinciale de Saskatoon, lui qui était accusé d’agression sexuelle et d’exploitation sexuelle. Il retournera devant la justice le 4 janvier prochain pour la détermination de sa peine.

Les agressions ont eu lieu en 2008 et 2012. La victime, Jennifer Beaudry, était âgée de 13 ans lorsque les agressions ont débuté.

Le nom des victimes d’agressions sexuelles ne peut habituellement pas être publié dans les médias, mais Mme Beaudry a demandé la permission à la Cour afin de pouvoir raconter son histoire.

La victime était sur place au moment où Aaron Benneweis a admis sa culpabilité.

Il a passé beaucoup de temps à nier les faits , dit-elle. De le voir devoir faire face à ses démons et dire "oui, je suis coupable" m’a fait beaucoup de bien.

Je sais que plusieurs personnes se retrouvent dans ma situation et n’ont pas cette chance.

L’avocat de Aaron Benneweis a affirmé que le processus de détermination de la peine sera contesté.

De nombreux anciens élèves de la Legacy Christian Academy affirment que plusieurs dirigeants de l'école et de l'église affiliée, la Mile Two Church, ont fait des attouchements sexuels et ont eu des relations sexuelles avec des élèves et des adhérents mineurs de l'église.

Avec les informations de Dan Zakreski