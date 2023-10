Taux d’inoccupation commercial préoccupant à Québec

Il n’y a pas que dans le résidentiel que les taux d'inoccupation inquiètent, pour le commercial aussi, ils sont bas dans la région de Québec sur certaines artères. Cette rareté de locaux pourrait se traduire par des hausses de loyers pour les commerces, mais elle indique aussi une bonne vitalité des artères commerciales les plus convoitées.

La firme Côté Mercier Service de données a réalisé une étude en compilant les données de près de 8400 adresses à travers la province.

Somme toute, on peut dire que ça va bien, six des grandes villes qu’on étudie passent sous la barre des 4 %. Ça veut dire qu’il n’y a pas beaucoup de disponibilité et que surtout nos artères commerciales sont bien occupées , souligne Christian-Pierre Côté, spécialiste en recherche et analyse de données pour la firme.

À Québec, le taux d'inoccupation évalué pour 2023 est de 4,2 %, en légère baisse par rapport à celui de 2022 qui était à 4,4 %. Il était à 5,9 % en 2021.

On va voir s’accélérer une pression sur les loyers dans un contexte où les ventes au détail semblent diminuer dans les trois derniers mois et où les revenus disponibles qui pourraient diminuer dans les prochaines années , avertit Christian-Pierre Côté.

Ce portrait n’offre toutefois pas seulement des signaux préoccupants. Il se traduit aussi par des bonnes nouvelles comme pour la rue Saint-Joseph, qui avait été durement touchée par la pandémie et le télétravail.

Il y a certaines problématiques qui semblent se corriger aussi. Sur Saint-Joseph, il n’y avait pas une adéquation entre les commerces de proximité et la clientèle. Les travailleurs n'habitaient pas le quartier. Mais dans la dernière année, on a vu se construire des logements de qualité ce qui semble nous apporter dans la bonne direction , indique le spécialiste en recherche et analyse de données.

Côté Mercier est une société de données immobilières commerciales, l'étude leur sert à mieux comprendre les dynamiques de marchés.

