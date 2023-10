Muskrat Falls : les retards de livraison d’électricité coûteront plus cher à Emra

Les autorités réglementaires en Nouvelle-Écosse augmentent la pénalité financière imposée à l’entreprise Emera pour des échecs de livraison de l’hydroélectricité produite par le barrage de Muskrat Falls au Labrador.

L’hydroélectricité est transmise par le lien maritime, une infrastructure sous-marine qui relie Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse.

Une filiale d’Emera nommée Nova Scotia Power Maritime Link doit mettre de côté 2 millions de dollars par mois pour produire de l’électricité de remplacement si elle ne peut pas livrer l’hydroélectricité comme prévu.

L’entreprise récupère cet argent si elle reçoit 90 % de l’hydroélectricité prévue par le contrat et une quantité supplémentaire d’énergie pour équilibrer les pertes lors des retards de livraison.

Cette mesure en vigueur depuis 2018 est destinée à protéger les consommateurs qui paient les coûts de la construction du lien maritime (1,5 milliard de dollars).

Emera a demandé à la Commission des services publics et d’examen de la Nouvelle-Écosse de supprimer l’obligation de mettre de côté 2 millions de dollars par mois parce que la livraison de l’hydroélectricité s’est grandement améliorée ces derniers temps.

Mais la Commission, qui a rendu sa décision mercredi, a plutôt augmenté à 4 millions de dollars la somme que l’entreprise doit mettre de côté chaque mois. L'augmentation entrera en vigueur en décembre.

Une période beaucoup plus longue de performance constante est nécessaire pour montrer que le lien maritime fournit de l'énergie aux niveaux initialement envisagés.

La Commission s‘est penchée sur les livraisons d’hydroélectricité de 2022-2023 et a déterminé qu’elles étaient inférieures au taux de 90 % à six occasions. Durant trois mois, on a atteint la cible grâce à de l’électricité d’appoint.

Emera demeure optimiste

L’entreprise Emera est toujours en train de prendre connaissance de la décision de la Commission.

Bien que la décision comprenne une augmentation du montant retenu, elle met l'accent sur les récentes performances solides et les avantages pour les clients du lien maritime , souligne une porte-parole de l’entreprise, Dina Bartolacci Seely.

Selon elle, le Lien maritime a livré en Nouvelle-Écosse cette année plus de 1 million de mégawattheures, ce qui équivaut à 115 % de ses obligations contractuelles, et plus de 250 000 mégawattheures supplémentaires au prix du marché.

Nous prévoyons que cette solide performance va se poursuivre , ajoute Mme Bartolacci Seely.

La somme à retenir chaque mois doit refléter la hausse des coûts de production de l’énergie de remplacement. C’est l’un des arguments des défenseurs des consommateurs, qui demandaient à la Commission de l’augmenter à 6 millions de dollars par mois.