18 postes de médecins octroyés au Bas-Saint-Laurent

Québec octroie 18 nouveaux postes de médecin au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent pour l'année 2024.

L’an dernier, 12 postes ont été accordés à la région par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Même si ce nombre est plus élevé que l'an dernier, presque autant de médecins quittent la profession chaque année selon le Dr Éric Lavoie, chef du Département régional de médecine générale au Bas-Saint-Laurent.

En fait, c’est qu’il y a eu des départs de plus, puis là, ça s'est constaté puis finalement on vient combler cet effet-là avec la distribution actuelle .

Ouvrir en mode plein écran Éric Lavoie, chef, Département régional de médecine générale au Bas-Saint-Laurent (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Sophie Martin

Selon lui, c'est une trentaine de médecins supplémentaires qui seraient nécessaires pour retrouver l'équilibre.

Quand on regarde ça, dans les 10 dernières années, on a à peu près 260 médecins puis on devrait être 290 , calcule Dr Lavoie.

Répartition des postes de médecin par sous-territoire Sous-territoire Places disponibles par sous-territoire Kamouraska 2 Rivière-du-Loup 2 Témiscouata 1 Les Basques 3 Rimouski 5 La Mitis 1 Matane 2 La Matapédia 2 Source : Gouvernement du Québec

Le Dr Lavoie se dit cependant optimiste puisqu’il y a plus de finissants cette année, c’est une grosse année, il y en a environ 40 de plus .

Il est d’avis que c'est intéressant de voir que le ministère reconnaît qu’il y a des besoins au Bas-Saint-Laurent, des besoins de renouvellement de médecins .

Dans un communiqué, le cabinet du ministre de la Santé indique vouloir attirer de nouveaux médecins en région grâce à cette augmentation de diplômés.