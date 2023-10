Une nouvelle étude recommande la construction d'une centrale au mazout de 150 mégawatts à Holyrood, dans la péninsule d’Avalon. Hydro Terre-Neuve-et-Labrador, qui pourrait manquer d’électricité à compter de 2030, n'a toujours pas pris de décision à ce sujet.

Commandée par la société de la Couronne, l’analyse de la firme indépendante Hatch indique que la facture d'une centrale au mazout de 150 mégawatts serait de 516 millions de dollars.

Un rapport sommaire de l’étude, qui n’a pas encore été rendu public parce qu'il comprend des informations commercialement sensibles, rappelle que dans tous les scénarios envisagés par Hatch, la nouvelle centrale serait construite pour répondre aux besoins en cas d'urgence et pendant des périodes de pointe.

La demande va dépasser l'offre

Hydro T.-N.-L. doit augmenter sa production électrique et renforcer son réseau de distribution alors que ses projections montrent que la demande en électricité pourrait dépasser l’offre dès 2030.

La société de la Couronne s’inquiète encore de la fiabilité des lignes de transmission du mégaprojet hydroélectrique de Muskrat Falls.

L’étude porte sur l'utilisation d'une turbine à combustion dans le cas où elle serait nécessaire pour fournir une production de secours pendant six semaines consécutives , peut-on lire dans le rapport. La modélisation se base sur le pire des scénarios, soit une panne catastrophique du LIL [Labrador-Island Link].

Hatch s’est penchée sur la faisabilité d’un projet de 150, de 300 ou de 450 mégawatts. Elle a analysé la possibilité d’alimenter ces centrales avec six types de carburant. Six sites de la péninsule d'Avalon ont été analysés. Il s'agit de la région la plus densément peuplée de l’île où Hydro T.-N.-L. a le plus besoin de renforcer la fiabilité de l’électricité.

La firme indique que selon des critères techniques, opérationnels, sociaux et environnementaux, Holyrood serait l’emplacement idéal pour une nouvelle centrale.

Le rapport ajoute qu’il n’existe aucune source fiable de gaz naturel ou de combustibles renouvelables dans la province. Un approvisionnement sûr en mazout sera aussi un défi si Hydro T.-N.-L. veut construire une centrale plus grande.

Compte tenu des sources limitées de combustible , une centrale au mazout devrait être d'une capacité de 150 mégawatts. D'autres options pourraient être envisagées pour les phases suivantes, indique le rapport.

Le rapport sommaire d’Hydro T.-N.-L. précise que l’étude de Hatch n’est qu'une des analyses en cours. Une série de solutions et des investissements importants seront nécessaires pour répondre à la demande croissante en électricité, précise le document de neuf pages.

De nouvelles règles fédérales

Le gouvernement fédéral a annoncé en août dernier un projet de règlement visant à limiter les émissions des centrales électriques, mais Hydro T.-N.-L. rappelle que les règles proposées permettent l’utilisation des combustibles fossiles dans certains cas.

Hydro estime que si une nouvelle turbine à combustion de 150 MW est choisie pour répondre aux besoins du système électrique, elle pourrait être exploitée d'une manière conforme au projet de réglementation actuel , peut-on lire dans le rapport.

Hydro T.-N.-L. a déjà lancé des travaux de conception préliminaires pour la centrale de 150 mégawatts et le huitième groupe turbine-alternateur du barrage hydroélectrique de Bay d’Espoir. Ces travaux de planification devraient être terminés d’ici la fin de 2024.

Elle rendra publiques ses projections pour la demande en électricité et son plan d’expansion au printemps.

D'ici 2030, Hydro T.-N.-L. souhaite fermer la centrale thermique de Holyrood, une vieille centrale polluante, mais est pour le moment incapable de la faire, notamment en raison du manque de fiabilité de Muskrat Falls. La demande croissante en électricité joue aussi dans la balance.

Le gouvernement provincial promet depuis des années qu'environ 98 % de l’électricité du réseau public proviendra de sources renouvelables lorsque la centrale de Holyrood sera enfin fermée. La construction d'une nouvelle centrale alimentée au mazout remettrait toutefois en cause cette projection.