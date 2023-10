Quinze députés progressistes-conservateurs qui ont remporté des sièges lors des élections de 2019 ont décidé de ne pas se représenter, ouvrant ainsi ces circonscriptions à de nouveaux visages. Mais un certain nombre de députés sortants du PC ont également été défaits par des candidats du Nouveau Parti démocratique (NPD).

Voici les 20 nouveaux députés qui représenteront les Manitobains dans toute la province, selon les résultats non officiels en date de mercredi.

Agassiz : Jodie Bryam (PC)

Jodie Byram (PC) a gagné à Agassiz, un bastion progressiste-conservateur.

Jodie Byram a conservé cette circonscription pour les progressistes-conservateurs. Elle était auparavant détenue par l’ancienne ministre Eileen Clarke, qui a été élue pour la première fois en tant que députée d’Agassiz en 2016.

Eileen Clarke a démissionné de son poste de ministre de la Réconciliation avec les peuples autochtones et des Relations avec le Nord à la suite des commentaires controversés de l’ancien premier ministre Brian Pallister, qui a minimisé les méfaits du colonialisme au Canada. En août dernier, elle a annoncé sa décision de ne pas se représenter.

Jodie Byram a travaillé comme assistante de circonscription pour Eileen Clarke pendant neuf ans avant de se présenter au poste de son ancienne patronne.

Ayant grandi dans une ferme, Jodie Byram espère être une voix forte pour le Manitoba rural, comme l’indique le site web du Parti progressiste-conservateur.

Assiniboia : Nellie Kennedy (NPD)

Nellie Kennedy, du NPD, est la nouvelle députée d'Assiniboia.

Nellie Kennedy, du NPD , est la nouvelle députée provinciale d’Assiniboia après avoir battu le député PC sortant Scott Johnston.

Avant de se lancer en politique, Nellie Kennedy était travailleuse communautaire dans le cadre du programme Community Living Disability Services et a cofondé la Postpartum Depression Association of Manitoba.

Brandon-Est : Glen Simard (NPD)

Glen Simard du NPD a remporté la victoire dans Brandon-Est mardi soir.

Glen Simard, du NPD , est le nouveau député provincial de Brandon-Est après avoir battu le député PC sortant, Len Isleifson.

La victoire de Glen Simard représente la première fois que la circonscription passe à l’orange depuis les élections de 2011.

Avant de se présenter aux élections, Glen Simard était enseignant à l’École Harrison, ainsi qu’entraîneur et bénévole, selon le site web du parti néo-démocrate.

Je suis incroyablement fier de me lancer dans cette aventure , déclare Glen Simard après sa victoire. Nous devons nous pencher sérieusement sur les problèmes qui se posent au centre-ville et apporter des changements significatifs , ajoute-t-il.

Fort Richmond : Jennifer Chen (NPD)

Jennifer Chen, du NPD, a été l'une des nombreuses nouvelles députées élues mardi soir.

Jennifer Chen a remporté la circonscription de Winnipeg-Sud pour le NPD mardi.

La conseillère scolaire de la Division scolaire de Winnipeg est titulaire d’une maîtrise en kinésiologie de l’Université du Manitoba.

Jennifer Chen, qui est originaire de Chine, a également siégé au sein de divers conseils et comités de la ville, notamment à CancerCare Manitoba, au Newcomer Advisory Committee et à l’Asian Heritage Society.

Fort Richmond était auparavant représenté par l’ancienne ministre PC Sarah Guillemard, qui a décidé de ne pas se représenter.

Kildonan-River East : Rachelle Schott (NPD)

Rachelle Schott du NPD est la nouvelle députée de Kildonan-River East.

Rachelle Schott, du NPD , est la nouvelle députée à l’Assemblée législative de Kildonan-River East.

Cette circonscription relativement nouvelle a été remportée par la candidate progressiste-conservatrice Cathy Cox en 2019, qui était auparavant la représentante de l’ancienne circonscription de River East, qui vote pour les conservateurs depuis 1986.

Rachelle Schott travaille en tant qu’assistante pédagogique, mais elle a également suivi une formation d’auxiliaire médical en soins primaires.

Elle a été coordinatrice de projet pour la Commission des relations découlant des traités du Manitoba, qui contribue à sensibiliser les Manitobains aux relations et à la réconciliation fondées sur les traités.

Elle vit actuellement dans le quartier de Fraser’s Grove avec son mari et ses deux enfants.

Kirkfield Park : Logan Oxenham (NPD)

Logan Oxenham, du NPD, est le nouveau député provincial de Kirkfield Park.

Logan Oxenham, du NPD , sera le nouveau député de Kirkfield Park, après avoir battu le député PC Kevin Klein.

Logan Oxenham et Kevin Klein s’affrontaient la deuxième fois en moins d’un an. Kevin Klein a remporté la circonscription lors d’une élection partielle serrée en décembre 2022, et Logan Oxenham s’est classé deuxième dans cette course.

Une biographie en ligne indique que Logan Oxenham a été le premier agent correctionnel ouvertement transgenre au Manitoba. Il a reçu la médaille Manitoba 150 pour avoir été le fer de lance de la défense des transgenres manitobains.

Lakeside : Trevor King (PC)

Trevor King est le nouveau député provincial de Lakeside.

Le progressiste-conservateur Trevor King est le nouveau député de Lakeside, la circonscription située au nord-ouest de Winnipeg qui comprend Stonewall et Stony Mountain.

La circonscription a voté pour le Parti progressiste-conservateur lors des 13 dernières élections. Elle était auparavant représentée par l’ancien ministre Ralph Eichler, qui a été élu pour la première fois en 2011.

Trevor King a été préfet de la municipalité rurale de Woodlands de 2014 à 2018 avant de quitter la politique municipale pour travailler à la Prairie Roots Consumers Co-operative en tant que directeur de la division de l’énergie.

Il exploite une ferme familiale près de Warren, où il vit avec sa femme et ses quatre fils.

La Vérendrye : Konrad Narth (PC)

Konrad Narth est le nouveau député de La Vérendrye.

Konrad Narth, du Parti progressiste-conservateur, est le nouveau député de la circonscription de La Vérendrye, dans le sud-est du Manitoba.

Avant de se présenter aux élections, Konrad Narth était propriétaire de plusieurs entreprises dans la région, et travaillait dans la ferme familiale près de Zhoda.

Il a également été conseiller municipal et a fait du bénévolat pour de nombreux conseils et organisations communautaires, selon le site web du Parti progressiste-conservateur.

La circonscription de La Vérendrye était auparavant représentée par le progressiste-conservateur Dennis Smook, qui a été élu pour la première fois en 2011.

Midland : Lauren Stone (PC)

Lauren Stone a remporté la circonscription de Midland pour les progressistes-conservateurs.

Lauren Stone a remporté la circonscription de Midland, dans le sud du Manitoba, en remplacement du député Blaine Pedersen, qui ne s’est pas représenté.

Lauren Stone, qui vit à La Salle avec son mari et ses deux jeunes enfants, dirige une entreprise de conseil, selon le site web de sa campagne.

Morden-Winkler : Carrie Hiebert (PC)

La progressiste-conservatrice Carrie Hiebert est la nouvelle députée provinciale de Morden-Winkler.

Carrie Hiebert est la nouvelle députée provinciale de Morden-Winkler.

La circonscription, qui a toujours voté pour les progressistes-conservateurs, était auparavant représentée par le ministre Cameron Friesen, qui a quitté ses fonctions de député pour se présenter aux élections fédérales partielles de Portage-Lisgar.

Carrie Hiebert reprend le poste de son ancien patron, ayant travaillé pour Cameron Friesen dans son bureau de circonscription. Elle a également travaillé pour Candice Bergen, ancienne députée de Portage-Lisgar, et s’est fortement impliquée dans le Parti progressiste-conservateur aux niveaux provincial et fédéral.

Portage-la-Prairie : Jeff Bereza (PC)

Le progressiste-conservateur Jeff Bereza est le nouveau député provincial de Portage-la-Prairie.

Jeff Bereza, ancien conseiller municipal et homme d’affaires, maintient l’emprise du Parti progressiste-conservateur sur cette circonscription pour la 13e élection provinciale consécutive.

Résident de longue date de Portage-la-Prairie, Jeff Bereza travaille dans l’industrie agricole depuis le début des années 1990. Il a également été président de la Commission municipale du Manitoba pendant huit ans.

Lors des trois dernières élections (2011, 2016 et 2019), la circonscription de Portage-la-Prairie a été remportée par le progressiste-conservateur Ian Wishart.

Radisson : Jelynn Dela Cruz (NPD)

Jelynn Dela Cruz est la nouvelle députée néo-démocrate de Radisson.

Jelynn Dela Cruz est la nouvelle députée néo-démocrate de Radisson, après avoir battu le député PC James Teitsma.

Avant d’être élue, Jelynn Dela Cruz a travaillé pour L’Arche, un organisme à but non lucratif qui aide les personnes handicapées à trouver un emploi intéressant.

Mais c’est l’expérience de sa mère en tant qu’infirmière au milieu des coupes budgétaires du gouvernement PC dans les soins de santé qui l’a incitée à se lancer dans la politique, selon le site web du NPD .

Riel : Mike Moyes (NPD)

Mike Moyes, enseignant au Glenlawn Collegiate, a remporté la circonscription de Riel pour le NPD.

Mike Moyes, enseignant au Glenlawn Collegiate, a battu l’ancienne ministre des Familles, la progressiste-conservatrice Rochelle Squires, pour devenir le nouveau député néo-démocrate de Riel.

Mike Moyes a déclaré qu’il lui sera difficile de quitter l’enseignement, mais qu’il est prêt à travailler pour la circonscription.

J’aime l’enseignement. J’aime travailler avec les enfants, mais en fin de compte, je cherche à avoir le plus d’impact possible sur les enfants, et nous allons faire beaucoup de choses formidables pour l’éducation , dit-il.

Mike Moyes s’est présenté contre Rochelle Squires lors des élections provinciales de 2019, mais n’avait pas réussi à la déloger.

Cette fois-ci, Mike Moyes attribue sa victoire à un an et demi de démarchage et au désir de changement des Manitobains.

Il s’agit de s’assurer qu’ils reçoivent les soins de santé dont ils ont besoin et que nous pouvons rendre leur vie un peu meilleure , ajoute-t-il.

River Heights : Mike Moroz (NPD)

Mike Moroz, du NPD, a battu Jon Gerrard, député libéral de longue date, dans la circonscription de River Heights à Winnipeg.

Le député de longue date Jon Gerrard a perdu le bastion libéral de River Heights au profit du néo-démocrate Mike Moroz, enseignant et activiste communautaire.

Mike Moroz a déclaré qu’il avait travaillé dur pendant la campagne pour établir des liens avec les habitants de sa communauté et écouter leurs préoccupations.

Ils sont engagés, ils sont réfléchis, ils comprennent les problèmes d’une manière plus profonde et ils veulent faire la différence dans l’ensemble de la communauté , dit-il.

Après la défaite, Jon Gerrard a déclaré qu’il pensait que son parti, qui n’a remporté qu’un seul siège, avait été victime d’un désir de pousser le gouvernement PC vers la sortie.

Parfois, lorsque vous avez une vague en politique, c’est une vague qui emporte beaucoup de gens , conclut-il.

Roblin: Kathleen Cook (PC)

Kathleen Cook est la nouvelle députée provinciale de Roblin.

Kathleen Cook est la nouvelle députée PC de Roblin, qui couvre une partie de l’ouest de Winnipeg et Headingley.

La circonscription a été créée lors du redécoupage de 2018 et était auparavant représentée par la députée PC Myrna Driedger, ancienne présidente de l’Assemblée législative.

Kathleen Cook a travaillé en politique municipale et provinciale en tant qu’analyste politique principale, gestionnaire de projet et conseillère spéciale. Plus récemment, elle a été directrice provinciale de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante.

Rossmere : Tracy Schmidt (NPD)

Tracy Schmidt du NPD est la nouvelle députée de Rossmere.

Tracy Schmidt est la nouvelle députée néo-démocrate de Rossmere après avoir battu le député progressiste-conservateur Andrew Micklefield.

Tracy Schmidt est avocate et possède une formation en droit du travail et de l’emploi, selon le site web du NPD .

Je pense que le Manitoba était à la recherche d’une vision positive et d’un changement , a déclaré Tracy Schmidt après sa victoire mardi soir

Seine River : Billie Cross (NPD)

Billie Cross (NPD) est la nouvelle députée de Seine River.

Billie Cross, la nouvelle députée néo-démocrate de Seine River, est une enseignante et une fière Métisse qui possède une boucherie familiale avec son mari, Steve, selon le site web du NPD .

Billie Cross a battu la députée PC Janice Morley-Lecomte pour remporter la circonscription du sud de Winnipeg.

Elle a déclaré qu’elle pensait que la campagne positive du NPD avait trouvé un écho auprès des Manitobains et qu’elle espérait apporter aux soins de santé les améliorations que les gens réclament.

J’ai des membres de ma famille qui souffrent de problèmes pulmonaires. Ma mère souffre d’emphysème, ma tante d’un cancer du poumon, et nous devons donc améliorer notre système de santé. Les gens dépendent de nous dit-elle.

Southdale: Renée Cable (NPD)

Renee Cable (NPD) a battu l'ancienne ministre de la Santé du PC, Audrey Gordon, dans la circonscription de Southdale à Winnipeg.

Renée Cable, recrue du NPD , a battu Audrey Gordon, qui était ministre de la Santé du PC , dans la circonscription de Southdale à Winnipeg.

Renée Cable, une Métisse, est une professionnelle de la communication ayant une expérience en gestion, en ressources humaines et en politique publique. Elle a déjà occupé divers postes à l’Assemblée législative du Manitoba, selon le parti.

La nouvelle députée a déclaré qu’elle espérait utiliser son rôle pour défendre les services de santé mentale, un sujet qui lui tient à cœur.

La santé mentale est la santé, et nous devons la traiter comme telle , a-t-elle déclaré.

Spruce Woods : Grant Jackson (PC)

Grant Jackson est le nouveau député provincial de Spruce Woods, une circonscription qui était représentée par l'ancien ministre Cliff Cullen.

Grant Jackson, du Parti progressiste-conservateur, s’inscrit dans la continuité en remportant la circonscription qui n’a connu qu’un seul député depuis sa création : le PC Cliff Cullen.

L’ancien vice-premier ministre a remporté le siège pour le PC lors des élections de 2011, 2016 et 2019, mais a ajouté son nom à la liste des députés progressistes-conservateurs qui ont quitté la politique.

La victoire de Grant Jackson assure la circonscription du sud-ouest du Manitoba au parti pour la quatrième fois.

Avant de se présenter lui-même aux élections, Grant Jackson a travaillé pour le député de Brandon-Souris, Larry Maguire, à la fois à Brandon et sur la Colline du Parlement.

Depuis 2020, Grant Jackson a travaillé pour les progressistes-conservateurs sur plusieurs portefeuilles, notamment en tant que conseiller spécial du premier ministre. Avant cela, il a également passé plus de 10 ans à faire du bénévolat pour le parti, en tant que directeur régional pour le sud-ouest du Manitoba au sein du conseil d’administration du parti.

Saint-Boniface : Robert Loiselle (NPD)

Robert Loiselle du NPD a battu l'ancien chef libéral du Manitoba, Dougald Lamont, pour remporter la circonscription de Saint-Boniface à Winnipeg.

Robert Loiselle, un enseignant métis francophone qui est né et a grandi à Saint-Boniface, a remporté la circonscription pour le NPD après avoir battu Dougald Lamont, qui a démissionné de son poste de chef libéral du Manitoba après sa défaite.

Le NPD a fait une forte pression pour obtenir des votes à Saint-Boniface, qui a oscillé entre les néo-démocrates et les libéraux du Manitoba pendant près de 50 ans.