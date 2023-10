Le directeur général des élections du Québec (DGEQ) propose de modifier la Loi électorale, notamment pour retirer aux députés le seul levier dont ils disposent pour ralentir le processus de révision de la carte électorale lorsque la proposition de délimitation leur déplaît.

Cette idée fait partie des recommandations formulées dans un document de 172 pages publié jeudi, moins d'une semaine avant le début des auditions publiques de la Commission de la représentation électorale (CRE) visant à adopter une nouvelle carte électorale.

Le document en question, intitulé Pour une nouvelle vision de la Loi électorale, suggère entre autres d'abolir une étape importante de la procédure de révision, soit l'étude du rapport préliminaire de la CRE en commission parlementaire.

Le problème réside dans le fait que la Loi électorale ne fixe aucun délai pour cette étape, alors que celle-ci doit obligatoirement être franchie pour qu'une nouvelle carte électorale soit adoptée.

Sachant cela, les députés mécontents des propositions de la CRE ont souvent eu tendance par le passé à repousser aux calendes grecques la convocation de celle-ci, explique le DGEQ dans son rapport.

Au cours des travaux ayant mené à l’adoption de la carte électorale de 2011, plus de deux années se sont écoulées entre la production du rapport préliminaire de la CRE et son audition en commission parlementaire, illustre-t-il, ajoutant que, lors de l’exercice suivant, ce délai a été d’une année et demie .

Or, de tels délais interfèrent dans un processus dont l’impartialité est cruciale et risquent de compromettre l’entrée en vigueur d’une carte électorale dans le temps imparti , plaide le DGEQ .

Pour préserver l'indépendance du processus, Élections Québec propose donc de consulter les députés dans le cadre des auditions publiques auxquelles sont conviés tous les citoyens, plutôt que par l'intermédiaire de la Commission de l'Assemblée nationale.

Une telle consultation, selon la loi, doit normalement avoir lieu dans les six mois suivant le dépôt du rapport préliminaire de la CRE .

L'idée ne date pas d'hier, cela dit. Depuis 2017, la CRE recommande de remplacer l’étude du rapport effectuée par la Commission de l’Assemblée nationale par une audition réservée aux députées et députés , rappelle Élections Québec dans son rapport.

Un tel changement aurait néanmoins pour effet d'enlever aux élus le seul moyen dont ils disposent pour retarder les changements de délimitation proposés, le rapport final de la CRE devant obligatoirement être mis en œuvre.

Une révision en cours

Cette proposition du DGEQ intervient un peu plus de deux semaines après le dépôt du rapport préliminaire de la CRE visant à modifier la carte électorale actuelle pour en adopter une nouvelle en vue des prochaines élections, qui auront lieu en 2026.

Aussitôt déposée, aussitôt critiquée : la proposition de délimitation, qui prévoit notamment le retrait de deux circonscriptions à Montréal et en Gaspésie, a été plutôt mal accueillie par la Coalition avenir Québec (CAQ) et le Parti québécois (PQ), ainsi que par les élus municipaux de l'Est-du-Québec.

En entrevue avec Radio-Canada, le directeur général des élections, Jean-François Blanchet, a néanmoins déclaré avoir bon espoir d'être convoqué dans un délai raisonnable par la Commission de l'Assemblée nationale.

Les auditions publiques débuteront mardi prochain à Québec pour prendre fin avec une audience virtuelle, le 15 novembre.

Pour une réflexion collective

Le document Pour une nouvelle vision de la Loi électorale a pour objectif de susciter une réflexion collective , a expliqué Élections Québec par communiqué, jeudi.

Il traite notamment des moyens de faciliter le vote grâce aux nouvelles technologies ; des mesures pour encadrer et pour favoriser la transparence des campagnes numériques ; et des moyens de faciliter l’accès à une information juste pour les électrices et les électeurs .

Le rapport se penche en outre sur l’encadrement de la période préélectorale dans le contexte d’élections à date fixe , une préoccupation exprimée par l'ancien directeur général des élections Pierre Reid à l'aube de la campagne de 2022.

Les propositions d'Élections Québec feront l'objet de consultations qui seront lancées cet automne, notamment auprès des groupes parlementaires et de l’ensemble des partis politiques autorisés. Ces consultations se dérouleront parallèlement aux auditions publiques de la CRE .