L’agrandissement et la rénovation du quartier général de la police de Trois-Rivières sont une énorme dépense pour les Trifluviens. L’adoption d’un règlement d’emprunt de 84 millions $ est à l’ordre du jour du prochain conseil municipal. L’infrastructure ne répond plus aux normes de la Sécurité publique ni à celles de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Sa construction remonte à 1987, alors que 105 personnes y travaillaient. Aujourd'hui, ils sont 255 employés.

Une visite des lieux permet de constater le dysfonctionnement des déplacements à l’intérieur du poste de police.

Le bloc cellulaire est positionné au cœur des activités. Les prévenus doivent circuler à l’intérieur du bâtiment pour se rendre en salle d’interrogatoire ou pour comparaître par visioconférence. Ils croisent du personnel civil, d’autres policiers et même des victimes qui viennent porter plainte.

Une salle de rencontre avec des plaignants sert aussi à prendre les empreintes digitales des détenus.

Ce n’est pas un local qui est propice à l’échange pour une victime , observe le directeur de la police de Trois-Rivières, Maxime Gagnon. La victime qui est assise à la table avec le policier et qui voit les traces au sol et les appareils photo, c’est pas très rassurant , ajoute-t-il.

Publicité

D’autant plus qu’il arrive que le policier et le plaignant aient à libérer le local pour faire place aux prévenus qui débarquent sur les lieux.

La lumière rouge clignotante

Toutes les personnes qui circulent dans les corridors du quartier général doivent fréquemment se replier dans leur bureau pour éviter de croiser des détenus qui se rendent au bloc.

À tout bout de champ dans la journée, une lumière rouge clignote à la demande des policiers pour nous dire d’arrêter de bouger parce qu’ils arrivent avec un détenu , explique le directeur du poste, Maxime Gagnon.

Ouvrir en mode plein écran Lorsque la lumière rouge clignote, tout le personnel du poste doit se retirer des aires de circulation pour éviter de croiser un prévenu qui vient d'être arrêté. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Ouvrir en mode plein écran Le bloc cellulaire compte cinq cellules. Le projet du futur quartier général prévoit l'aménagement de 14 cellules pour répondre à la demande. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Ouvrir en mode plein écran Le bloc cellulaire est situé au centre du poste de police alors qu'il devrait être isolé des activités. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Ouvrir en mode plein écran L'îlot central du quartier général de la police de Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé Album photo: Visite du quartier général de la police de Trois-Rivières

La lumière rouge c’est ce qu’on appelle un voir-dire . C’est pour éviter que quiconque n'interagisse avec un prévenu, pour que rien ne vienne interférer dans un éventuel processus judiciaire.

Normalement, ça n'aurait pas lieu, parce que tu rentres avec un véhicule et tu t’en vas au bloc cellulaire direct. Tu ne te promènes pas dans un poste de police avec un détenu. Ici, c’est parce que le bloc cellulaire est positionné au centre du poste de police.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur de la police de Trois-Rivières, Maxime Gagnon Photo : Radio-Canada / Yoann

Les armes électriques sont entreposées au bas de l’escalier principal, celui qu’empruntent les policiers. À défaut d’avoir un lieu adéquat, ils utilisent l’espace pour ajuster leur arme. Un non-sens puisque c’est un endroit où les passages sont continuels.

Maxime Gagnon poursuit la visite et montre au passage tous les endroits où les policiers manquent d’espace pour travailler. Des locaux sont partagés, ce qui nuit à la confidentialité des échanges.

Ouvrir en mode plein écran Les armes à impulsion électrique sont entreposées au pied de l'escalier principal. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Ouvrir en mode plein écran La salle de bertillonnage est à la fois utilisée pour prendre les emprunte et les photos des suspects et pour rencontrer des citoyens qui viennent dénoncer un crime. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Ouvrir en mode plein écran L'accueil du poste de police Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Ouvrir en mode plein écran L'accueil du poste de police. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé Album photo: Visite du quartier général de la police de Trois-Rivières

L’actuel poste de police a été construit au coût de 3,6 millions $ en 1987. La proposition initiale était de 4,2 millions $. Les élus avaient demandé à ce que le projet soit revu à la baisse. Le directeur de l’époque, Gérald Cholette, avait réduit les dépenses au strict minimum, mais déjà, des policiers avaient remarqué des incohérences.

Dans des images d’archives captées par Radio-Canada, en 1987, on entend un patrouilleur demander à son directeur s’il était possible de relocaliser les cellules. Au deuxième étage c’est complètement impensable , avait-il dit, trois semaines à peine après l’ouverture du poste.