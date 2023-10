Le site d’enfouissement des matières résiduelles à Saint-Étienne-Des-Grès, en Mauricie, fait l'objet d'innovation. Une unité de production de gaz renouvelable est en test.

Le projet de l'entreprise Waga Energy vise à revoir la technique de valorisation du gaz qui s'échappe des déchets, une première au Canada.

La seconde vie donnée au biogaz permet de retirer le maximum du potentiel énergétique. L’emplacement de Saint-Étienne-Des-Grès reçoit ultimement tous les déchets de la Mauricie. Les ordures étaient jusqu’à ce jour brûlées et converties en biogaz, à l’aide d’une torchère et sans aucune valorisation.

Le WAGABOX® est une technologie française et brevetée. Elle permet d’épurer le biogaz et de produire du biométhane. Des compresseurs se retrouvent à l’intérieur de l'unité et activent un mécanisme de filtration et de distillation.

La compagnie Énergir est le principal distributeur de gaz naturel au Québec. Elle souhaite assurer la livraison du biométhane à travers son réseau, grâce à des postes d'injection. Le biométhane peut servir à la fois pour des usages domestiques et industriels. Il est aussi utilisé pour le transport routier et maritime.

Les opérations de Waga Energy ont lieu sur le site d'enfouissement des matières résiduelles exploité par l'organisme Énercycle. Photo : Radio-Canada / Hugo Mercier

Le vice-président client et approvisionnement gazier d'Énergir, Renault-François Lortie, admet que pour le moment, seulement 1 % du biométhane de tout le volume distribué est injecté dans le réseau . Il prévoit cependant que la courbe va s'accélérer rapidement.

Dès l'an prochain, ce sera 2 %. On va doubler à 120 M de mètres cubes et qui va être injecté dans le réseau. La réglementation du Québec nous amène à 5 % en 2025 et à 10 % en 2030.

Des retombées environnementales et économiques

Le gouvernement du Québec annonce un soutien de 7,7 M$ aux nouvelles installations de Waga Energy. Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, indique que l'initiative contribue à atteindre les objectifs de carboneutralité .

Le maire de la ville de Shawinigan, MIchel Angers, estime des retombées économiques annuelles qui pourraient se chiffrer entre 700 000 $ et 1 M$. Il agit également à titre de gestionnaire de la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie.

Le gaz naturel renouvelable (biométhane) est distribué grâce au réseau d'Énergir. Photo : Radio-Canada / Hugo Mercier

La nouvelle unité de production de gaz naturel renouvelable, à partir de biogaz émis par des matières résiduelles enfouies, constitue à la fois une source d'énergie et de revenus.

Michel Angers précise que ce projet est l'occasion de convertir une situation déficitaire en une situation gagnante.

Waga Energy possède une quinzaine d'unités du même type en France et en Espagne. Le Canada s'ajoute maintenant à ce nombre.

