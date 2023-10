La punaise de l’érable négondo envahit-elle Calgary?

Les réseaux sociaux s'enflamment à Calgary et au Canada à propos de la punaise de l’érable négondo.

Certains sont familiers avec l’insecte rouge et noir et les voient chaque automne, mais d’autres n’en ont jamais vu et sont prêts à jurer que, cette année, l'insecte est plus répandu.

L'entomologiste Ken Fry, du Collège Olds, explique que la punaise est originaire de l’Amérique du Nord et qu’elle n’est pas nouvelle, mais que sa présence répandue pourrait être un effet secondaire d'un été chaud et sec.

L’insecte se développe plus rapidement , explique-t-il. Il pourrait y avoir plusieurs générations en même temps, car les punaises atteignent l'âge adulte plus tôt et ont la possibilité d'avoir des œufs qui éclosent à leur tour , ajoute-t-il.

Leur reproduction, elle, devient exponentielle. Les insectes n’ont pas un ou deux petits, ils en ont plusieurs centaines, voire plusieurs milliers , souligne Ken Fry.

La punaise de l'érable négondo aime les endroits en bois et chauds. Elle se cache parfois dans les maisons pour y passer l'hiver.

Les punaises de l’érable négondo se nourrissent de graines d'arbres. Parmi leurs arbres préférés se trouvent l’érable négondo et l’érable à Giguère, d’où leur nom. Les punaises se nourrissent aussi de certains frênes.

De plus, les arbres ont été soumis à un stress, cette année, en raison des conditions estivales chaudes et sèches.

Si les arbres réagissent en produisant un grand nombre de graines, la punaise de l’érable négondo disposera d'une abondance de nourriture à exploiter , déclare l’entomologiste.

Plus désagréable que nuisible

La punaise de l’érable négondo n’endommage pas les arbres, ne peut pas abîmer les habitations comme d’autres espèces nuisibles et ne transporte pas de maladies.

Toutefois, l’insecte peut faire des dégâts dans une maison s’il est écrasé ou s’il défèque sur un tapis. Lorsqu’ils sont menacés, ils émettent une odeur nauséabonde.

Je suppose que le fait d'avoir des centaines voire des milliers d'insectes dans sa maison peut être un peu troublant, et c'est compréhensible , admet Ken Fry

Se débarrasser d’une armée d’insecte

Ken Fry suggère de ramasser les insectes avec un pelle à ordures et un balai ou un aspirateur avant de les mettre au congélateur pour qu'ils s'endorment éternellement.

Il recommande aussi de les libérer à l’extérieur, mais souligne que les punaises de l'érable négondo pourraient revenir, notamment pour fuir le froid.

Les punaises de l'érable négondo sont connues pour se rassembler au soleil, un bon moment, selon Ken Fry, pour s'occuper de cet insecte ennuyeux.

Si les punaises sont à l’extérieur, Ken Fry estime qu'il est particulièrement facile de les ramasser avec un aspirateur d’atelier lors d’une journée chaude, car elles aiment s'entasser par centaines sur les poteaux de clôture et les souches pour profiter du soleil.

Selon lui, les pesticides peuvent être efficaces temporairement, mais les insectes de l'érable sont résistants.

La pulvérisation à l'extérieur va tuer des insectes bénéfiques qui hivernent, comme les abeilles, et à l'intérieur, une quantité dangereuse de pesticides devra potentiellement être utilisée pour lutter contre une infestation.

Les remèdes maison, comme la pulvérisation de savon ou d'huiles essentielles, peuvent fonctionner, mais ils ne sont pas testés et réglementés comme les pesticides en vente sur le marché.