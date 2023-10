La Ville de Hornepayne a entrepris des démarches pour devenir propriétaire de l’ancien centre Hallmark, fermé depuis 2010, afin de revitaliser l’endroit qui occupait une place importante pour la petite communauté du Nord de l'Ontario.

La mairesse de Hornepayne, Cheryl Fort, affirme que la municipalité travaille depuis près d’un an à acquérir l’énorme édifice sous séquestre.

[L'édifice] se trouve en plein centre-ville et a été pendant de nombreuses années le cœur de Hornepayne. Tout le monde s’y rassemblait et nous aimerions en faire quelque chose d’assez spécial.

Construit en 1980, le centre Hallmark abritait notamment des commerces de détail, une école secondaire, un hôtel, un restaurant, une piscine, une salle de sport et les bureaux de la Police provinciale de l’Ontario.

La mairesse Fort affirme que la Municipalité n’a pas déterminé exactement ce qu’elle ferait avec l’édifice, mais qu’elle tiendra probablement des consultations communautaires avec les résidents à cet effet.

Un besoin urgent dans notre communauté est celui du logement et du logement pour personnes âgées. Nous sommes ouverts aux options et nous devons attirer davantage d'entreprises , mentionne la mairesse qui estime que la municipalité pourrait être propriétaire d’ici six mois.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de Hornepayne, Cheryl Fort, souligne qu'il y a un besoin de logements dans sa communauté. Photo : CBC / Jeff Walters

Propriétaire d’une station-service à Hornepayne, Steve Renaud voit l’acquisition d’un bon œil.

C’est certain que ce serait le "fun" de voir l’édifice être utilisé. Ça fait plus de dix ans qu’il est vacant et qu’il n’y a pas grand-chose qui se passe là , affirme-t-il, estimant qu’on pourrait y aménager des logements et des espaces commerciaux.

Hornepayne a déjà approché le ministre du Développement du Nord et des Mines, Greg Rickford, à propos de la possibilité d’obtenir du financement pour la transformation de l’édifice.

Trois sections du bâtiment ont par ailleurs déjà été achetées ou revitalisées par d'autres groupes.

La société d'habitation Hornepayne est propriétaire d’un bloc de 36 appartements rattaché à l’édifice principal.

Le promoteur Rideout Bay Developments a acheté les espaces de l’ancien magasin Northern et des locaux de la LCBO, qui sont aussi attenants au centre Hallmark.

Pour le premier espace, le PDG de l’entreprise, Ben Cohen, souligne qu’on veut créer huit logements de deux chambres à coucher et des espaces commerciaux dans le deuxième espace.

Nouvel hôtel

Par ailleurs, Rideout Bay Developments a amorcé récemment l’excavation pour la construction d’un nouvel hôtel de 44 chambres à Hornepayne.

La construction qui devait avoir lieu plus tôt cette année a été retardée, notamment parce que l’entreprise a changé ses plans pour un édifice à trois étages avec un ascenseur à un édifice à deux étages sans ascenseur.

M. Cohen affirme que son entreprise avait considéré il y a quelques années la revitalisation de l’hôtel de 34 chambres qui faisait partie du centre Hallmark.

Nous avons décidé qu'il serait plus facile de construire un hôtel à partir de zéro. Il y a eu des dégâts d'eau et il n'y avait pas de chauffage dans le bâtiment depuis des années , dit-il.

La municipalité avait fait plusieurs efforts pour attirer un promoteur pour la construction d’un hôtel. Elle lui avait vendu un terrain il y a trois ans.

L’ouverture est prévue l’an prochain.