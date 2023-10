Les fugues plus nombreuses chez les jeunes de l’Abitibi depuis la fin de la pandémie

Le nombre de fugues dans les centres d’hébergement pour jeunes de l’Abitibi-Témiscamingue est reparti à la hausse depuis la fin de la pandémie.

Après un creux établi à 141 fugues en 2020-2021, soit au plus fort des restrictions sanitaires, plus de 200 fugues par année ont été comptabilisées lors des deux dernières années.

Nombre de fugues dans les centres d’hébergement pour jeunes de l’Abitibi-Témiscamingue 2017-2018 : 316

2018-2019 : 372

2019-2020 : 270

2020-2021 : 141

2021-2022 : 234

2022-2023 : 212 Source : CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue

Le responsable des centres de réadaptation pour jeunes en difficulté d’adaptation de Rouyn-Noranda et Val-d’Or, Dany Rogers, souligne que la fin des restrictions sanitaires liées à la pandémie a joué un rôle majeur sur le nombre de fugues dans la région.

Il faut se dire que du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, on était dans l’ère COVID. Dans la population en général, on aurait cru que la vie était sur un temps d’arrêt. Ç'a fait que nos jeunes ont diminué leurs fugues , mentionne-t-il.

Je vais prendre par exemple les communautés autochtones, qui étaient venues dans nos installations pour dire à leurs jeunes : ''Ne venez pas sur nos communautés, on va vous retourner''. Les jeunes qui fuguaient en soirée se retrouvaient seuls dans la ville et étaient récupérés rapidement par nos collaborateurs de la Sûreté du Québec , raconte M. Rogers.

Une fugue, selon le CISSS-AT : Une fugue, c’est lorsqu’un enfant va quitter de façon volontaire et sans l’autorisation de la personne qui est en autorité et qui va quitter, soit une ressource intermédiaire ou une installation comme le centre jeunesse, incluant aussi les non retours de sortie. - Dany Rogers

M. Rogers indique que près de 50 % des fugues répertoriées surviennent à l’extérieur des installations du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT).

Soit ce sont des non retours de sortie, des non retours du scolaire, des non retours du travail. Je veux enlever le spectre selon lequel les 234 fugues [de 2021-2022] proviennent nécessairement que de l’institution, ce qui est faux , affirme-t-il.

La grande majorité des fugues sont aussi de courte durée, note M. Rogers.

Souvent, ces enfants, au niveau de leur problématique, il y a de la souffrance psychologique, des troubles de santé mentale, des problèmes de toxicomanie, différents traumatismes en lien avec soit des abus physiques, des abus psychologiques, des abus sexuels, de l'abandon familial, de l'idéation ou tentative suicidaire. Souvent, ils sont très impulsifs et parfois, ils partent en fugue parce qu’ils ont subi un refus et ils se retrouvent dehors et se demandent : qu’est-ce que j’ai fait là? , fait-il observer.

Plus fréquentes les vendredis

Certains citoyens l’auront remarqué, les fugues sont plus fréquentes à la fin de la semaine, ce qui se traduit notamment par la publication d’un plus grand nombre d’avis de disparition les vendredis.

Pourquoi les vendredis? Souvent, c’est associé au week-end, c’est associé au phénomène de réunions de jeunes adolescents, un peu le party, signale Dany Rogers. C’est souvent relié à ce phénomène. Tout le monde est en congé, donc c’est un peu ça la prémisse de base à savoir pourquoi c’est centralisé pour dire : on quitte les vendredis.

« Toutes les fugues sont importantes », dit la SQ

Du côté de la Sûreté du Québec, on assure que toutes les fugues, même celles qui concernent des récidivistes, sont traitées avec la même diligence.

L’important, c’est que même si ça fait plusieurs fois qu’une personne part d’elle-même, peu importe les raisons, nous considérons toujours cette disparition comme très importante parce que lorsqu’une personne est mineure, ça reste que sa sécurité est compromise, explique la sergente Nancy Fournier, porte-parole de la SQ. La personne est supposée être à un endroit et elle est partie, donc tant qu’on ne l’a pas localisée, on ne sait pas si elle est en sécurité.

Lorsqu’une fugue est rapportée, la sergente Fournier souligne qu’un processus rigoureux est enclenché afin de déterminer si un avis de disparition doit être publié dans les médias.

Quand il y a une disparition, c’est un enquêteur qui a le dossier et plusieurs démarches sont faites sur le terrain. La famille est rencontrée, les amis sont rencontrés, les lieux fréquentés par la personne sont également vérifiés, donc il y a plusieurs étapes à faire et un moment donné, lorsque l'enquêteur estime qu’il est temps de faire une demande à la population de nous aider à localiser la personne, c’est là qu’on va médiatiser les disparitions. Même si c’est un jeune qui revient souvent dans nos communiqués, c’est toujours important , assure-t-elle.

Une alliance thérapeutique pour mieux prévenir les fugues

Pour aider à prévenir les fugues, Dany Rogers insiste sur l’importance de la création du lien de confiance entre le jeune et son intervenant attitré.

Il y a toujours un temps, un décalage de temps, avant que l’enfant et l’intervenant puissent créer ce lien, que l’enfant puisse faire confiance à cet intervenant , fait-il observer.

Aussi important soit le lien entre le jeune et l’intervenant, ce dernier ne peut tout faire seul. C’est pourquoi, précise Dany Rogers, les centres d’hébergement doivent compter sur la mise en place d’une alliance thérapeutique .

Chaque client a un intervenant désigné à lui, c’est son intervenant. Il y a une équipe de réadaptation autour de ce groupe-là, mais le jeune, on lui octroie un intervenant qui va faire partie de son aventure, de son passage en centre de réadaptation. Et c’est là qu’on mise sur le lien thérapeutique , explique-t-il.

En préparation pour le retour de fugues, M. Rogers rappelle par ailleurs l’importance pour les intervenants de ne pas se placer dans une posture punitive.