Un nouveau monument en pierre, à Amherst en Nouvelle-Écosse, rend hommage aux membres des Forces armées canadiennes morts en Afghanistan.

Le monument de granit se trouve dans un parc à côté de l'hôtel de ville et on peut y lire les noms de 158 soldats qui ont perdu la vie.

C'est très gratifiant de savoir que nos anciens combattants de la guerre en Afghanistan [...] ont un autre monument en mémoire de leurs camarades tombés au combat , confie Justin McKay, qui a travaillé pendant environ un an pour donner vie au projet.

Le sergent d'armes de la branche d'Amherst de la Légion royale canadienne voulait s'assurer que les vétérans de la région aient un endroit où se recueillir.

Plus de 40 000 membres des Forces armées canadiennes ont servi dans le conflit en Afghanistan entre 2001 et 2014.

Nous estimons qu'il y a plus de 100 vétérans de la guerre en Afghanistan dans le comté de Cumberland , rapporte Justin McKay. Il y a Moncton et Sackville tout près. Il y a probablement d’anciens combattants de la guerre en Afghanistan qui vivent aux alentours qui ont une place maintenant en Nouvelle-Écosse.

J'ai servi en étroite collaboration avec une douzaine de noms là-bas

Le monument est facile à repérer juste sous une grande murale sur le mur de l'hôtel de ville qui commémore le régiment d'infanterie North Nova Scotia Highlanders.

Le monument est situé dans un parc nouvellement créé, à côté d'une murale de l'hôtel de ville d'Amherst qui rend hommage au régiment d'infanterie North Nova Scotia Highlanders.

Mark Joseph, qui a servi en Afghanistan à titre d'adjudant dans l'armée canadienne entre octobre 2009 et mai 2010, était présent pour le dévoilement du monument.

J'ai servi aux côtés d’une douzaine des noms inscrits, et j'en connais probablement plus que ça , confie Mark Joseph. Cela signifie beaucoup.

Il est maintenant maire adjoint de Cumberland après avoir pris sa retraite des forces et il est très reconnaissant du travail de Justin McKay pour établir ce mémorial.

Mark Joseph croit encore que la mission était essentielle pour les femmes et les filles en Afghanistan, même si les talibans, contre lesquels le Canada et ses alliés se sont battus, ont désormais repris le contrôle et leur ont retiré leurs droits.

Je pense que ça a permis d'ouvrir les yeux à la jeune génération et aux jeunes femmes afghanes , dit le maire adjoint. Elles ont pu voir qu’il est possible d’être libre, d’avoir une liberté d'expression et une éducation.

Justin McKay, de la Légion royale canadienne d'Amherst, à droite à côté d'un nouveau monument à côté de l'hôtel de ville. L'ancien soldat Mark Joseph, qui a servi en Afghanistan, est à gauche avec le maire adjoint d'Amherst, Leon Landry, au centre.

La branche d'Amherst de la Légion a recueilli près de 37 000 $ en dons privés et corporatifs pour le monument.

Elle a également bénéficié de dons provenant d'entreprises et de la ville elle-même.

La ville est très fière d'avoir un mémorial afghan sur cette propriété , affirme Leon Landry, maire adjoint d'Amherst. Nous soutenons à 100 % la Légion d'Amherst dans ses efforts et nous sommes très heureux de l'avoir.

Justin McKay n'a pas servi en Afghanistan, et il a consulté ceux qui ont servi là-bas pour la conception du monument.

Il a tout de même un lien profond avec le mémorial, puisque durant sa carrière dans les Forces armées canadiennes, il a connu personnellement plusieurs des soldats dont les noms sont écrits sur le monument.

Il espère maintenant que les gens visiteront le mémorial d’Amherst pour leur rendre hommage.

Avec les informations de Gareth Hampsire de CBC