Une consultation sur l’avenir de l’eau au Lac-Saint-Jean

L’Organisme de bassin versant (OBV) Lac-Saint-Jean tient une consultation publique sur l’avenir de l’eau. Deux sondages en ligne sont disponibles pour les citoyens et un calendrier de rencontres est aussi accessible sur le site web pour les organisations.

La consultation vise à mettre à jour le plan directeur de l’eau pour les dix prochaines années. L’exercice vise non seulement le lac Saint-Jean, mais aussi tout ce qui s’écoule en amont et en aval.

On veut aller chercher toutes les connaissances que les acteurs de l’eau, les citoyens, la population et les organisations pourraient avoir sur l’état des ressources et réfléchir sur nos priorités au Lac-Saint-Jean.

La directrice générale Anne Malamoud affirme que la qualité de l’eau est généralement bonne au lac Saint-Jean, mais il y a tout de même place à l’amélioration.

Par endroit, on a quand même des préoccupations importantes et on voit qu’il y a des enjeux qui ressortent, comme la présence de pesticides dans l’eau, des problèmes d’approvisionnement, de mauvaise qualité dans certains secteurs, mais ce ne sont pas des choses qui sont irrémédiables. Il faut qu’on travaille collectivement pour régler ces problèmes , explique Mme Malamoud.

L’exercice de consultation de l’Organisme du bassin versant Lac-Saint-Jean sera en cours tout l’automne.