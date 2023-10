La MRC Maria-Chapdelaine offre 3 M$ pour acheter les installations des Pères trappistes

Les élus de la MRC Maria-Chapdelaine passent de la parole aux actes : ils viennent de déposer une offre d’achat pour acquérir les terrains et le monastère des Pères trappistes à Dolbeau-Mistassini.

Les élus ont décidé à l’unanimité de faire une proposition qui s’élève à 3 millions de dollars.

Les deux tiers de ce montant sont offerts à la communauté religieuse pour acheter la bleuetière, qui conservera une vocation publique, et le reste vise plutôt l’achat du monastère, excluant la chocolaterie où est fabriqué le célèbre chocolat aux bleuets.

Ouvrir en mode plein écran Le préfet de la MRC Maria-Chapdelaine, Luc Simard, voit une belle opportunité dans la vente des installations des Pères trappistes. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Un projet d’hébergement

Le préfet Luc Simard indique que la MRC Maria-Chapdelaine souhaite éventuellement accueillir des touristes dans l’ancien monastère.

J’ai bon espoir que les Pères ont conscience du beau projet qu’on est en train de faire, du legs qu’ils peuvent laisser à la population. J’ai bon espoir que les Pères vont accepter notre proposition.

On a de grandes lacunes au niveau de l’hébergement touristique dans le nord du Lac-Saint-Jean, précise M. Simard. On veut regarder avec le privé comment on pourrait développer ce bâtiment.

Luc Simard assure que l’édifice est en bon état, mais que des investissements importants sont nécessaires à l’intérieur pour changer sa vocation.

D'après les informations de Michel Gaudreau