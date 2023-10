Au cours des cinq dernières années, le Canada a vu ses relations diplomatiques s’effriter avec trois grandes puissances mondiales : la Russie, la Chine et, plus récemment, l’Inde. Pendant qu’Ottawa tente de circonscrire les effets de la crise diplomatique avec New Delhi, Moscou et Pékin se frottent les mains, estiment des experts.

Les tensions entre l’Inde et le Canada ont éclaté au grand jour le 18 septembre dernier, lorsque le premier ministre Trudeau a déclaré à la Chambre des communes que des « allégations crédibles » établissent un lien potentiel entre le gouvernement de l’Inde et l’assassinat d’un citoyen canadien d'origine sikhe, Hardeep Singh Nijjar.

Le ministère indien des Affaires étrangères avait réagi le jour même en qualifiant les accusations de M. Trudeau d’ absurdes .

Depuis, le Canada et l’Inde ont tous deux expulsé de hauts diplomates des deux pays. New Delhi a aussi suspendu le traitement des demandes de visa effectuées par des citoyens canadiens et a exigé qu’Ottawa réduise son corps diplomatique sur son territoire.

Côté canadien, les autorités semblent toutefois vouloir contenir la crise, le premier ministre Justin Trudeau ayant répété à plusieurs reprises qu’il veut éviter toute escalade avec l’Inde. Il a aussi réitéré l’importance de garder les diplomates canadiens en Inde pour faire avancer nos relations avec ce pays.

Cette crise s’ajoute à d’autres embrouilles diplomatiques impliquant Ottawa, notamment avec Moscou, depuis l’invasion de l’Ukraine en février 2022, et avec Pékin, depuis 2018, lorsque la Chine avait détenu les Canadiens Michael Spavor et Michael Kovrig en riposte à l’arrestation au Canada, à la demande des autorités américaines, de l’héritière et directrice financière du géant Huawei.

À eux trois, la Russie, la Chine et l’Inde représentent une population de près de 3 milliards de personnes, soit 37 % de la population mondiale.

La crise avec l’Inde intervient alors que les alliés du Canada, les États-Unis en tête, courtisent New Delhi dans l’espoir de faire de cette cinquième économie mondiale un contrepoids face à l’influence de Pékin dans la région indo-pacifique.

Une effigie du premier ministre indien Narendra Modi a été brûlée lors d'un rassemblement sikh devant le consulat indien à Toronto.

Le manque de preuves dénoncé

Selon des experts interrogés, cette nouvelle embrouille diplomatique place Washington dans une position inconfortable, ce qui explique la réaction modérée des États-Unis qui se sont dits préoccupés par les accusations canadiennes, appelant l’Inde à collaborer dans l’enquête.

Les experts affirment d’ailleurs que cette querelle risque de faire basculer l’Inde dans le camp russo-chinois.

La Russie et la Chine s’en lèchent les babines, ils ont l’eau à la bouche, ils sont super heureux.

Selon Michel Juneau Katsuya, ex-directeur de la zone Asie-Pacifique du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), c’est la Russie qui en tire le plus grand bénéfice, voyant cette crise comme une opportunité pour favoriser un rapprochement avec l’Inde.

Il rappelle que lors du dernier sommet du G20, qui s’est tenu en septembre en Inde, les dirigeants s’étaient abstenus de mentionner l’agression russe en Ukraine, à la demande de New Delhi.

Le premier ministre Justin Trudeau avec son homologue indien Narendra Modi.

C’est un régal pour la Russie de voir le Canada, qui essayait d’être un champion sur toutes les tribunes en faveur de l’Ukraine, saborder son propre bateau, se désole M. Juneau Katsuya, surtout après la gaffe monumentale [de l’hommage rendu à] un sympathisant nazi au Parlement , lors de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Ottawa.

Tout fossé qui se crée entre l’Inde et ses partenaires occidentaux est célébré par Pékin et Moscou, car ces deux pays ne veulent pas voir de ponts érigés dans la région dans le but de les isoler.

La brouille diplomatique entre New Delhi et Ottawa est donc considérée comme un développement bienvenu aussi bien en Chine qu’en Russie , dit M. Vaishnav.

Pour Michel Juneau Katsuya, le premier ministre Justin Trudeau a manqué de cohérence en lançant des accusations [contre l’Inde] comme il l’a fait, sans être en mesure de fournir de preuves . C’est de l’amateurisme , accuse-t-il.

Des militants de Shiv Sena Taksali mettent le feu à une bannière représentant le drapeau national du Canada lors d'un rassemblement dans une rue d'Amritsar, le 23 septembre 2023.

L’expert en sécurité nationale rappelle que la Grande-Bretagne, où la Russie a été accusée d’avoir empoisonné deux de ses opposants − Alexandre Litvinenko (Nouvelle fenêtre), en 2006, et Sergueï Skripal, en 2018, − avait fourni à sa population les noms de suspects, ainsi que des vidéos et des photos pour appuyer ses allégations.

En octobre 2018, après l’assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi dans le consulat de son pays à Istanbul, le président turc Recep Tayip Erdogan avait partagé avec l’Arabie saoudite, ainsi qu'avec les États-Unis, la France, l’Allemagne, le Canada et le Royaume-Uni, des enregistrements audio du meurtre.

Au Canada, aucune arrestation n'a encore été effectuée après le meurtre en juin dernier de Hardeep Singh Nijjar et les autorités affirment que l'enquête est en cours.

La « crédibilité » du Canada en jeu

Selon M. Vaishnav, en l’absence de preuves solides, le Canada paraît sur la défensive aux yeux de l’Inde, où la population et les médias se sont clairement rangés du côté du premier ministre Narendra Modi .

Cela profite énormément à M. Modi, surtout à l’approche des élections au printemps prochain. [...] Il a adopté une diplomatie musclée pour faire avancer les intérêts de l’Inde sur la scène internationale et affirmer que l’époque où l’Occident dictait l’Inde est révolue.

La pression est donc sur le gouvernement canadien afin qu’il trouve un moyen de rendre publiques certaines preuves tout en protégeant ses méthodes et ses sources d’information, car à l’heure actuelle, c’est la crédibilité de M. Trudeau qui est en jeu , ajoute M. Vaishnav.

Selon lui, les relations entre les deux pays vont éventuellement s’améliorer, mais pas tant que M. Trudeau sera au pouvoir, car le degré d’animosité et d’antagonisme envers le gouvernement canadien qui est ressenti à l’heure actuelle à New Delhi est très élevé .

Des manifestants se sont rassemblés à Vancouver en juin dernier, après le meurtre de Hardeep Singh Nijjar. Il a été tué par balles dans le stationnement du temple sikh qu'il dirigeait à Surrey, dans le Grand Vancouver.

Les Indiens ne sont pas sur le point de pardonner, d’oublier et de passer à autre chose , dit-il, affirmant que New Delhi veut que le Canada prenne de plus fortes mesures contre les militants pour la création d'un État sikh indépendant en Inde, le Khalistan, un mouvement considéré comme terroriste par les autorités indiennes.

La diaspora sikhe au Canada est la plus importante dans le monde, avec plus de 770 000 personnes. Environ 35 % des Indiens résidant au Canada sont sikhs, alors qu’il y a seulement 1,8 % de sikhs en Inde.

Des extrémistes sikhs seraient d’ailleurs à l'origine de l'attaque terroriste la plus meurtrière de l'histoire du Canada, survenue le 23 juin 1985, lorsqu’une bombe placée dans la soute à bagages du vol 182 d'Air India a explosé, tuant 329 personnes à bord, dont plus de 80 enfants.

Michel Juneau Katsuya accuse les agences de sécurité fédérales, dont le SCRS , d’avoir mal géré l’ingérence indienne depuis très longtemps .

J’étais le chef du bureau Asie-Pacifique au SCRS , le dossier de l’ingérence indienne date de l’attentat d’Air India , dit-il. On le sait, ils sont là depuis le début, ils ont des agents dans la communauté, ils fomentent même le trouble dans la communauté .