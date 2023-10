Une entreprise de captation de CO2 envisage de construire une usine dans l’Est-du-Québec

Une entreprise québécoise lorgne du côté de l'Est-du-Québec afin d'implanter une usine de captation de carbone océanique.

Deep Sky espère construire une dizaine d'usines au Québec d'ici 5 à 10 ans.

L'entreprise montréalaise confirme que la Côte-Nord et Rimouski font partie des endroits visés pour l'implantation de ces usines, mais précise que, pour l'instant, le projet demeure embryonnaire et qu'aucun site n'a été choisi.

Le cofondateur de l'entreprise, Frédéric Lalonde, n'était pas disponible pour nous accorder un entretien. Lors d'une entrevue sur nos ondes en août dernier, il expliquait toutefois que l'estuaire du Saint-Laurent est propice à la captation de carbone dans l'eau.

Notre côte, particulièrement la côte nord du Saint-Laurent où la salinité est élevée, passé Tadoussac, est idéale pour le retrait océanique.

Le CO 2 est une molécule qui est soluble dans l’eau […] et l’océan est la surface qui est le plus en contact avec l’atmosphère. Donc l’avantage qu’on a à faire ça d’un point de vue océanique, c’est qu’on a une concentration qui est plus élevée, donc on a besoin de déplacer moins de molécules d’eau que de molécules d'air pour avoir une tonne de CO 2 , a-t-il ajouté.

Le CO 2 recueilli serait ensuite injecté dans de la roche ou enfoui dans des sites de stockage. On ignore cependant quelle forme exacte cela pourrait prendre dans la région.

Selon nos sources, des discussions ont déjà eu lieu entre Deep Sky et des acteurs rimouskois autour de ce projet.

L'intérêt de Deep Sky pour Rimouski pourrait avoir un lien avec la création d'une zone d'économie bleue, ce qui faciliterait potentiellement l'accès à des subventions gouvernementales.

L'entreprise a déjà touché un premier montant d'Investissement Québec et serait sur le point de conclure une ronde de financement de 75 millions de dollars. L'entreprise souhaite aussi se financer via les entreprises privées qui souhaiteraient acheter des crédits carbone .

Il ne faut absolument pas que le retrait atmosphérique devienne une raison de polluer , insiste toutefois M. Lalonde.

Bien qu'elle présente des avenues intéressantes, la captation de carbone n'est pas une panacée. Plusieurs scientifiques affirment qu'elle peut aider à faire face aux changements climatiques, mais que la réduction à la source et la transition vers des énergies renouvelables demeurent primordiales.

