Les services de collectes de matières résiduelles connaissent des ratés en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent depuis l'acquisition, en 2022, de Groupe Bouffard par Matrec. C'est ce qu'observent des Municipalités, qui demandent des changements de la part de l'entreprise.

Matane est l’une des administrations municipales ayant constaté une dégradation de la qualité des services offerts par l’entreprise. Une résolution a d’ailleurs été entérinée lors de la séance régulière du conseil municipal du 2 octobre afin de faire connaître son insatisfaction à Matrec.

Bacs non vidés, rues oubliées, mélange des types de matières lors des collectes, impolitesse de certains conducteurs de camions, suivis ardus, erreurs dans la facturation et suivi administratif difficile : la liste de griefs est longue.

Le maire de Matane, Eddy Métivier, n’était pas en mesure, à la suite de cette séance, de confirmer la quantité exacte de plaintes reçues de la part de citoyens relativement aux services de Matrec, mais parlait d’un nombre grandissant .

On devrait être mieux desservis, mais ce n’est pas le cas de ce qu’on voit. Ça ne respecte pas nos ententes.

La problématique n’est pas seulement [vécue à] Matane. Je siège également à la MRC de La Matanie, et ça a également été [déploré] par les différentes municipalités , ajoutait lundi soir le maire Métivier.

Le maire de Baie-des-Sables, Gérald Beaulieu Photo : Radio-Canada / Véronique Duval

Baie-des-Sables dresse d'ailleurs un portrait similaire. La Municipalité a aussi adopté une résolution similaire lors de sa séance du 11 septembre. Les élus y déplorent, en plus de certaines lacunes soulevées par Matane, leur insatisfaction quant à la vitesse des camions et de bacs endommagés.

Pour une communauté, peu importe la Ville, la Municipalité ou la taille, les gens s’attendent que les rues soient entretenues, s’attendent à ce que les matières résiduelles soient ramassées. Donc quand il y a des problèmes dans ces deux dossiers-là, c’est sûr que le conseil municipal est alerté.

Matane et Baie-des-Sables demandent toutes deux à Matrec de prendre les mesures qui s’imposent afin d’améliorer la situation , à défaut de quoi des pénalités prévues au contrat pourraient s’appliquer.

Les Municipalités détenaient une entente avec Bouffard Sanitaire de Matane. Groupe Bouffard a toutefois été acheté par Matrec, une filiale de GEL environnemental, le 1er juin 2022. Du temps qu’on était desservis par une entreprise locale, les contacts étaient très faciles , rappelle M. Métivier.

Le maire de Matane, Eddy Métivier Photo : Radio-Canada / Véronique Duval

Après avoir été contactée par Radio-Canada, Matrec a convié le préfet de la MRC de La Matanie, Andrew Turcotte, ainsi que le maire Eddy Métivier, à discuter des problèmes constatés. Cette rencontre a eu lieu jeudi avant-midi. L'entreprise Matrec a été très réceptive, comprend, et veut réajuster [son] processus pour minimiser ces plaintes-là , s'est réjoui le maire matanais au sortir de la réunion.

Selon M. Métivier, la compagnie s'est d'ailleurs engagée à ce que la procédure de communications soit revue à court terme avec les Municipalités, qui espèrent des améliorations concrètes dès la semaine prochaine.

Des problèmes ailleurs aussi

Des problèmes sont aussi constatés par la Régie intermunicipale des matières résiduelles de la Gaspésie, qui dessert la MRC du Rocher-Percé et la Ville de Gaspé.

La directrice générale de la Régie, Nathalie Drapeau, indique que les collectes se déroulent parfois très bien dans le respect le calendrier prévu. Elle confirme toutefois qu'il y a des périodes où c'est un peu plus compliqué. Il peut y avoir des retards de collectes, des oublis ou des bris. À ce moment-là, il faut trouver des solutions, des plans B .

Je ne peux pas dire qu'on n'a pas une bonne collaboration [avec Matrec]. Est-ce qu'on est toujours contents? Non, parce que ça génère des irritants [...].

Plusieurs raisons ont été évoquées par la compagnie pour expliquer ces problèmes, notamment des bris de camions dont les pièces de remplacement sont difficilement disponibles. Mme Drapeau a aussi constaté des problèmes de ressources humaines, dont un certain roulement de personnel qui amènerait son lot de défis pour la compagnie.

Nathalie Drapeau souhaite continuer à trouver des solutions avec Matrec afin que les citoyens soient bien desservis. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Vincent Lafond

On n'a pas de camions, alors on ne peut pas prendre sa place , rappelle Mme Drapeau, qui ajoute que la situation s'est néanmoins améliorée récemment. Le mois dernier, elle faisait état de nombreux problèmes constatés dans la MRC du Rocher-Percé en entrevue à l'émission Au coeur du monde.

Nathalie Drapeau n'exclut pas la possibilité que la Régie se charge elle-même, éventuellement, de la collecte avec des camions dont elle ferait l'acquisition et des employés qu'elle embaucherait. C'est un des scénarios qui est analysé et qui sera analysé pour le prochain contrat , indique-t-elle, précisant que cette option n'a toutefois pas été retenue par le passé.

Mme Drapeau précise également que des ratés étaient aussi constatés avant la vente de Groupe Bouffard. Le contrat qui lie la Régie à Matrec vient à échéance en septembre 2026.

Une année de transition, dit Matrec

Pour sa part, Matrec reconnaît avoir des défis liés à la pénurie de main-d'œuvre, à des bris mécaniques et à la difficulté d’obtenir des pièces.

Suite à mes recherches, et j’ai parlé à notre équipe régionale, il n’y a jamais eu de bris de services , nuance toutefois le directeur général pour le Québec et l’Ontario du développement durable, des affaires stratégiques et des affaires publiques pour Matrec division GFL Environnement, Richard Mimeau.

Richard Mimeau estime que les Municipalités auraient pu contacter Matrec avant d'adopter des résolutions afin de faire part à l'entreprise de leurs doléances. Il estime que l'entreprise veut travailler à rétablir la situation. Photo : Gracieuseté de Matrec division de GFL Environnemental

M. Mimeau convient que des retards peuvent néanmoins avoir eu lieu. Ça peut arriver parfois à cause des éléments que je vous ai mentionnés , ajoute-t-il. Le gestionnaire convient que la situation actuelle a pu susciter du mécontentement et de l'insatisfaction, mais assure ne pas avoir observé de grosses problématiques .

Le gestionnaire indique par ailleurs que l'année en cours en est une de transition entre deux administrations. Il y a une adaptation à la nouvelle entreprise, des façons de faire , admet-il, en restant optimiste que le portrait s'améliore.

Matrec emploie environ 200 personnes au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie.

Avec les informations de Véronique Duval