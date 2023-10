La construction de la Coopérative de Gallix est retardée

La construction de la Coopérative de solidarité de Gallix, qui devait être inaugurée cet automne, est retardée. Il faudra plutôt attendre le printemps pour que le projet sorte de terre.

Le problème, c'est que le quart du financement est toujours manquant. Le président du conseil d'administration de la Coopérative, Réjean Porlier, indique que son équipe tente toujours de mettre la main sur une subvention de 500 000 $, pour un projet qui coûterait 2 millions de dollars.

Il y a énormément d’étapes qu’on doit franchir et, maintenant, les enjeux sont au niveau financier , affirme-t-il.

On a un paquet de partenaires locaux qui ont compris l’importance du projet, mais bon, il reste cette étape-là.

Celui qui a aussi été maire de Sept-Îles pendant huit ans affirme que son équipe ainsi que les résidents du secteur de Gallix multiplient les efforts de financement depuis plus d’un an.

Les plans et devis du projet sont terminés et seraient prêts à être mis en chantier. Dès qu’on aura assuré le financement complet, on se mettra sur l’érection de la structure de la coopérative.

En plus d’une épicerie, une station-service serait construite sur le terrain. Le commerce permettra d’offrir des services de base aux résidents de Gallix, qui habitent un désert alimentaire depuis la fermeture du seul dépanneur en 2017.

On cherche à monter la structure avant la neige, ça voudrait dire moins d’ouvrage pour les entrepreneurs , dit Réjean Porlier. Si les travailleurs peuvent continuer la construction cet hiver, c'est réaliste qu’on arrive au printemps.

C’est sur un terrain acheté en juin à la Ville de Sept-Îles pour la somme de 28 000 $ que sera construite la Coopérative de solidarité.