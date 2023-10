La procureure Sarah Shaik a fait visionner jeudi aux jurés des enregistrements, captés par les caméras de sécurité de l'immeuble où habitait Nathaniel Veltman, dans les heures qui ont précédé les événements pour lesquels il est accusé. La Couronne a annoncé par la suite qu'elle avait présenté l’ensemble de sa preuve.

Dans les dernières vidéos présentées par la poursuite, l’accusé est aperçu quittant son appartement pour y revenir à plusieurs reprises entre les petites heures du matin le 5 juin 2021 et l’après-midi du 6 juin, soit quelques heures avant qu’il happe mortellement les quatre membres de la famille Afzaal.

À quatre reprises, il est aperçu transportant des boîtes de carton, un sac poubelle et une palette en bois, en direction de la salle des déchets de l’immeuble où il résidait puis ressortir de cette salle les mains vides.

C’est ce qui conclut la preuve de la Couronne , a affirmé maître Shaik.

19 témoins

Au cours des trois dernières semaines, la Couronne a présenté de nombreuses vidéos en preuve en plus de faire entendre 19 témoins.

Des témoins de l’accident ont raconté comment la camionnette noire conduite par Nathaniel Veltman a accéléré en direction des membres de la famille Afzaal avant de les happer violemment.

Un chauffeur de taxi a raconté comment l’accusé, qui était alors âgé de 20 ans, s’est stationné derrière son véhicule dans le stationnement d’un centre commercial et lui a demandé d’appeler les policiers.

La policière qui est arrivée sur les lieux dans les minutes qui ont suivi s’est souvenue d’avoir été troublée par l’attitude de l’accusé qui s’était agenouillé avant même qu’elle ne descende de son autopatrouille.

Elle et son collègue se souviennent que l’homme était calme, voire souriant lorsqu’il a été transporté en direction du quartier général de la police de London.

Dans les heures qui ont suivi, deux interrogatoires, qu’ont pu entendre les jurés, ont mené à des aveux de Nathaniel Veltman sur sa responsabilité dans cette affaire, mais aussi sur les raisons qui l’auraient poussé à perpétrer l’attaque.

Puis, au cours des derniers jours, des documents retrouvés sur les appareils électroniques de l’accusé ont permis de déterminer quelles opinions politiques il affirmait avoir dans les semaines et les jours précédant les actes pour lesquels il est accusé.

La défense

Nathaniel Veltman a plaidé non coupable à des accusations de meurtre prémédité dans des circonstances de terrorisme et de tentative de meurtre d’une famille musulmane de London en 2021 .

Les parents, Salman Afzaal et Madiha Salman, Talat Afzaal et leur fille Yumnah Afzaal, âgée de 15 ans, ont été tués et un autre membre de la famille a été blessé.

Au cours de contre-interrogatoires, l’avocat de la défense Christopher Hicks a souligné que l’appartement de l’accusé était en désordre au moment de la perquisition des policiers.

Il a également souligné la présence, sur ses appareils électroniques, d’applications destinées à masquer la présence d’une personne en ligne.

La défense présentera dès mardi prochain sa preuve.