La défense de la policière Isabelle Morin a couté plus de 2 M$ aux contribuables

La policière Isabelle Morin contre qui la poursuite réclame 18 mois de prison pour avoir tué un cycliste sur l'autoroute Laurentienne a couté jusqu'à maintenant 2,2 millions en frais de défense à la Ville de Québec.

Et ce montant va encore augmenter, puisque la femme de 52 ans reconnue coupable de conduite dangereuse causant la mort de Jessy Drolet, a porté le verdict en appel.

Ça n'a pas d'allure , a réagi la mère de la victime, Marlène Drolet, lorsque Radio-Canada lui a révélé le montant, obtenu en vertu de la Loi sur l'accès à l'information.

Et elle veut trainer ça encore , se désole Mme Drolet au sujet du processus d'appel, même si elle reconnait qu'elle a le droit .

La mère éprouvée a participé aux observations sur la peine, tenue plus tôt cette semaine, alors que la policière a proposé de purger neuf mois, dans la collectivité, si ses démarches d'appel échouent.

Isabelle Morin, qui a fait un virage interdit sur l'autoroute Laurentienne le soir du 10 septembre 2015, se retrouvant dans la voie du motocycliste de 38 ans, a d'abord été acquittée au terme d'un premier procès, avant que la Cour d'appel en ordonne un second.

Comme le stipule la convention collective des policiers, c'est la Ville qui assume les frais de leur défense.

Me Jean-François Bertrand, qui a représenté l'agente Morin lors du premier procès, a soumis des factures s'élevant à un peu plus d'un million $, entre 2017 et 2021.

À compter de 2021, c'est Me Maxime Roy qui a pris la relève, avec des frais qui ont atteint 994 000 $, jusqu'à maintenant. Son bureau pilote aussi le dossier dans le cadre des procédures d'appel.

Pour se défendre, Isabelle Morin a de plus engagé une firme privée afin de réaliser une reconstitution de la scène de la collision. L'entreprise Camtech Consutlants a ainsi obtenu près de 200 000 $ de la Ville de Québec.

Avocat « très à l'aise »

Seulement pendant l'année 2022, durant laquelle le second procès a eu lieu, les honoraires du bureau d'avocat de Me Maxime Roy ont atteint 581 000 $.

Le criminaliste s'est dit très à l'aise avec sa facturation, en indiquant que le montant comprenait les frais de deux experts qui ont participé au procès.

Me Roy ajoute qu'un deuxième procès peut engendrer des couts supplémentaires puisqu'il faut prendre connaissance et analyser tout ce qui a été fait lors du premier procès .

En raison du secret professionnel, il n'a pas voulu commenter davantage le montant des dépenses engendrées pour la défense de sa cliente. Il a cependant indiqué qu'il fait partie de ces dossiers où on ne laisse rien au hasard .

Les frais explosent

Ce deuxième procès a contribué à faire exploser les frais de défenses engagés par la Ville de Québec pour défendre l'ensemble de ses policiers, atteignant un montant record en 2022.

De 243 000 $ en 2019, ces frais ont atteint plus d'un million $ en 2022. Ce montant couvre tous les frais encourus pour représenter les policiers poursuivis dans le cadre de leurs fonctions, que ce soit devant la Cour criminelle ou le comité de déontologie.

En plus de la policière Isabelle Morin, Me Maxime Roy, qui s'est bâti une solide réputation dans le milieu juridique, représente également l'agent Jacob Picard accusé de voies de fait pour ses interventions musclées alors qu'il était membre de la défunte escouade GRIPP.

Le juge Franck D'Amours a prévu prononcer la peine d'Isabelle Morin en janvier. Quant à la Cour d'appel, elle n'a pas encore déterminé la date à laquelle elle se penchera sur le dossier de la policière.