Centraide veut encore amasser 3 M$ dans la région

Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean lance sa 43e campagne de financement. L’organisme espère amasser au moins 3 millions de dollars, soit pratiquement le même montant que ce qui a été récolté l’an dernier.

Centraide a décidé de ne pas hausser son objectif en raison du contexte économique. Le directeur général Martin Saint-Pierre affirme que son équipe préfère être réaliste.

La lecture du ralentissement économique nous a amenés à être plus prudents.

Les motivations et les visées de nos membres du cabinet sont plus élevées, mais on s’est dit qu’on allait quand même se laisser un objectif sage à 3,1 millions. On veut vraiment réitérer cet objectif-là cette année, ce qui serait déjà un immense succès , mentionne-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Martin St-Pierre est le directeur général de Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada

Martin Saint-Pierre indique que les besoins sont encore plus grands qu’avant et que les demandes auprès des organismes partenaires sont plus nombreuses.

Chaque année, on n'est pas capable de répondre à tous les besoins, mais chaque année on est capable de faire plus. C’est ça qui est important.

L’an dernier, le montant record de 3 millions de dollars amassé a notamment permis d’allonger les heures d’ouverture de certains organismes d’aide et de développer de nouveaux services pour les plus démunis.

Les citoyens qui ne participent pas aux campagnes de sollicitation en milieu de travail peuvent donner directement sur le site Internet de Centraide.