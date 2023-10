Les députés de la Coalition avenir Québec (CAQ) ont rejeté jeudi une motion déposée par le Parti libéral (PLQ) réclamant une commission parlementaire « sur l’enjeu des états mentaux perturbés et des interventions policières ».

La porte-parole libérale en matière de sécurité publique, Jennifer Maccarone, n’a pas digéré que le gouvernement ait tabletté la pétition qui a recueilli près de 24 000 signatures lancée par l’Association des policiers provinciaux du Québec (APPQ) au lendemain de la mort de la policière Maureen Breau, à Louiseville, en mars dernier.

La députée a donc déposé une motion, qui a été débattue mercredi, pour demander au gouvernement de tenir une commission parlementaire sur le sujet. J’ai l’intention d’utiliser tous les moyens ici, à l’Assemblée nationale, pour amener la visibilité sur la cause de ce qui est arrivé tragiquement à Maureen Breau , affirme Jennifer Maccarone.

Vingt-six députés ont voté pour et 71 se sont exprimés contre la motion, qui demandait notamment à ce que l’Assemblée nationale constate que depuis cinq ans, le nombre d’interventions policières auprès d’une personne ayant un état mental perturbé a explosé .

On avait des représentants de l’Association de policiers et policières [provinciaux] du Québec, la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec. Il y avait des gens qui écoutaient, qui étaient présents dans nos tribunes pour entendre le gouvernement nous dire qu’ils n’ont pas besoin d’avoir une commission parlementaire sur la place publique pour en débattre, de ce qui est arrivé à Maureen Breau, et de partager et travailler ensemble en collaboration pour trouver des solutions.

Ouvrir en mode plein écran Jennifer Maccarone est députée libérale du comté de Westmount–Saint-Louis et porte-parole de l’opposition officielle en matière de sécurité publique. Photo : capture d'écran: période de question du 8 décembre 2022.

Jennifer Maccarone rappelle qu’elle a déposé un mandat d’initiative en avril pour amener la visibilité sur la place publique et donner la possibilité à la population puis toutes les parties prenantes de s’exprimer. Une petite commission parlementaire qui peut outiller le gouvernement à prendre des décisions, ce n’est pas une question de budget, c’est une question d’actes.

Un comité sur pied, dit la CAQ

Le gouvernement affirme de son côté ne pas rester les bras croisés. Par écrit, le cabinet du ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, indiquait la semaine dernière que le ministre a mis sur pied un comité interministériel, afin de s’assurer que les policiers soient systématiquement informés si des personnes ont des antécédents violents en lien avec des problèmes de santé mentale. Il n’y a pas de solution simple, mais les travaux sont très avancés, nous avons un plan de match et nous proposerons des mesures concrètes prochainement.

Maureen Breau est morte le 27 mars dernier lors d’une intervention policière dans un logement de Louiseville. Le suspect, Isaac Brouillard-Lessard, souffrant de problèmes de santé mentale et ayant de lourds antécédents judiciaires, a poignardé la sergente avant d’être abattu par des policiers arrivés en renfort.

L’enquête publique sur ces deux morts, présidée par la coroner Géhane Kamel, débutera en février 2024 au palais de justice de Trois-Rivières.

