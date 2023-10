Ouvert ou fermé à Ottawa et à Gatineau pour l’Action de grâce?

L’Action de grâce, célébrée lundi, occasionne des changements d’horaires, des fermetures de commerces et des modifications quant à l'offre de certains services à Ottawa et à Gatineau. Voici ce qui est ouvert et ce qui est fermé.

Les magasins sont généralement fermés, mais il y a tout de même des exceptions. Il est toujours préférable de vérifier à l’avance pour ne pas se buter à des portes closes.

À Ottawa :

Le Whole Foods Market du parc Lansdowne sera ouvert de 8 h à 17 h.

Le Farm Boy, situé au Centre Rideau, sera ouvert de 10 h à 19 h. Tous les autres emplacements seront fermés.

L’épicerie Loblaws de la rue Rideau sera ouverte de 7 h à 22 h. Celle sur la rue Isabelle ouvrira ses portes de 7 h à 20 h. Toutes les autres succursales seront quant à elles fermées.

Seul le Metro de la rue Bank accueillera les clients de 9 h à 18 h. Tous les autres emplacements fermeront leurs portes.

La plupart des autres épiceries de la ville n’accueilleront pas de clients, lundi.

De nombreuses pharmacies, mais pas toutes, des chaînes Shoppers Drug Mart et Rexall seront ouvertes.

Le Centre Rideau et les magasins Tanger Outlets sont ouverts de 10 h à 18 h.

Les centres commerciaux Bayshore, Place d'Orléans et St-Laurent sont tous fermés le lundi.

À Gatineau :

Les Promenades Gatineau, les Galeries de Hull et les Galeries Aylmer seront ouvertes.

À Ottawa :

Toutes les succursales du Ottawa Beer Store et de la LCBO seront fermées.

À Gatineau :

À Gatineau, la plupart des SAQ seront toutefois ouvertes.

À Ottawa :

Tous les règlements de la Ville d'Ottawa en matière de stationnement seront en vigueur le lundi de l'Action de grâce.

À Gatineau :

En revanche, à Gatineau, le stationnement de rue sera gratuit, comme c’est le cas lors des jours fériés de la Municipalité.

À Ottawa :

OC Transpo fonctionnera selon l'horaire du dimanche.

Les services de Para Transpo suivront l’horaire des jours fériés. Les trajets prévus à l'horaire seront automatiquement annulés. Les usagers peuvent réserver des places sur les trajets.

La ligne téléphonique de réservations de Para Transpo sera ouverte de 7 h à 17 h et la ligne d'information et d'annulation des trajets sera ouverte de 6 h à 0 h 30.

La ligne téléphonique pour les coupons de taxi sera fermée.

Le Centre de service à la clientèle du Centre Rideau d'OC Transpo sera ouvert de 10 h à 18 h.

À Gatineau :

La Société de transport de l'Outaouais offrira ses services en fonction de l'horaire du samedi.

À Ottawa :

Beaucoup de musées seront ouverts, à l’exception du Musée canadien de l'aviation et de l'espace qui est fermé pour préparer une exposition sur la guerre froide.

Tous les centres d’art, théâtres, galeries, archives et musées de la Ville d’Ottawa seront fermés.

Bonne nouvelle pour les cinéphiles : les cinémas Bytowne et les Cineplex seront ouverts, tout comme le théâtre Mayfair.

À Gatineau :

La Galerie Montcalm et l'Espace Pierre-Debain seront fermés, tout comme les billetteries du Centre culturel du Vieux-Aylmer et du Théâtre de l'Île.

À Ottawa :

Toutes les succursales de la Bibliothèque publique d’Ottawa (BPO) fermeront leurs portes, lundi. Il sera toutefois possible d’accéder au service de prêts et programmes virtuels sur le site web de la BPO .

Plusieurs autres services seront également fermés, soit le bureau du Programme SITE, les bureaux des services de consommation supervisée, la Clinique de santé-sexualité, le Centre d’information de Santé publique Ottawa, les cliniques dentaires ainsi que les carrefours Être parent.

À Gatineau :

Les bibliothèques de Gatineau seront fermées, mais il sera possible pour les clients de renouveler leurs prêts, de réserver des documents et de consulter leur dossier en ligne.

À Ottawa :

Il n'y aura pas de collecte en bordure de rue lundi. La collecte sera décalée d'une journée pour le reste de la semaine.

La collecte de déchets aura lieu le jour prévu pour les immeubles à logements multiples. Pour ce qui est du recyclage, des articles encombrants et du bac vert, la collecte sera décalée d’une journée pour le reste de la semaine.

La décharge contrôlée du chemin Trail sera quant à elle ouverte.

À Gatineau :

Toutes les collectes de déchets sont maintenues. Les écocentres et le centre de transbordement seront ouverts selon l'horaire habituel.

À Ottawa :

Dans la capitale nationale, beaucoup d’arénas, de piscines intérieures et de centres récréatifs et communautaires seront ouverts, selon un horaire modifié.

Certains bains libres pourraient être annulés à cause d’un manque de sauveteurs.

La Ville d’Ottawa invite les citoyens à communiquer directement avec les établissements afin d’avoir plus de détails.

À Gatineau :

La Ville de Gatineau recommande aux citoyens de consulter les heures d’ouverture des centres et des sites de plein air sur leur site web ou encore en composant le 311.

À Ottawa :

Le centre d’appels 311 ne sera ouvert que pour des urgences. Les centres du service à la clientèle de l’hôtel de ville, de la Place-Ben-Franklin, de Kanata, d’Orléans ainsi que la Cour des infractions provinciales, seront tous fermés.

Le Centre de permis d’entreprise et la clinique de stérilisation seront fermés.

Toutes les garderies municipales gérées par la Ville d’Ottawa seront aussi fermées.

En ce qui concerne la vaccination contre la COVID-19, la Ville d’Ottawa recommande de consulter son site web pour connaître les disponibilités.

À Gatineau :

Le centre d’appels 311 sera ouvert sans interruption , dit la Ville de Gatineau.

Tous les centres de service et la Maison du citoyen seront fermés lundi.