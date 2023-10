Prévost, première ville du Québec à réglementer pour décarboner ses bâtiments

À compter du 31 décembre, il sera interdit aux résidents de Prévost, dans les Laurentides, d'installer certains nouveaux appareils alimentés au gaz tels qu'appareils de chauffage, sécheuses, chauffe-terrasse, ainsi que foyers intérieurs et extérieurs.

La municipalité de 14 000 habitants devient ainsi la première au Québec à adopter un règlement visant la décarbonation des bâtiments de son territoire.

En vertu de ce règlement, et dans le but de réduire les gaz à effet de serre (GES), l'usage du gaz propane et naturel sera limité dans les immeubles tant résidentiels que commerciaux à partir de 2024.

Il sera permis à ceux qui possèdent foyers, appareils de chauffage, sécheuses et chauffe-terrasse alimentés au gaz de conserver ceux-ci et de les réparer au besoin, mais à la condition qu'ils aient été installés avant le 31 décembre 2023.

Dans un communiqué publié jeudi, l'administration municipale de Prévost affirme que les appareils de chauffage au bois seront permis, sauf en cas d'avertissements de smog.

Le maire de Prévost, Paul Germain, affirme qu'une telle réglementation est nécessaire dans l'optique où le Québec s'est fixé une cible de réduction de 50 % des émissions de GES attribués au chauffage des bâtiments, et ce, d'ici 2030.

Le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) serait sur le point de déposer un projet de loi pour coter la performance énergétique des bâtiments, dans le but d'inciter les propriétaires à améliorer la performance énergétique de leurs bâtiments.

Toutefois, les plex et les maisons seraient exclus de ce projet de loi, selon ce qu'avait appris Radio-Canada en septembre dernier. La perspective de telles exclusions fait dire à certains experts que le Québec manque de courage en matière de cotation énergétique.

En mai 2022, à Montréal, l'administration de Valérie Plante avait décidé de devancer de 10 ans sa cible pour des bâtiments zéro émission. Cela en fait en sorte que les propriétaires de la métropole auront jusqu'en 2040 pour se doter d'un système de chauffage à énergie renouvelable.