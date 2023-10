C’est dans la région de Montréal que la construction résidentielle a le plus reculé au pays ces six derniers mois. Selon le plus récent rapport de la SCHL, les mises en chantier d’habitations accusent un recul de 58 % dans la RMR de Montréal par rapport à la même période l’an dernier. Du jamais vu depuis 26 ans, soulignent les analystes.

Au cours du premier semestre 2023, la SCHL a comptabilisé la mise en chantier de 5927 unités de logement dans la région de Montréal, soit 927 de moins qu’à pareille date l’an dernier. Ce qui n’augure rien de bon pour une résolution de la crise du logement qui frappe particulièrement fort dans la région métropolitaine.

Le nombre de mises en chantier n’a jamais été si bas à Montréal au premier semestre depuis 26 ans. Il a fortement diminué pour tous les types de logements, y compris les appartements en copropriété et les appartements destinés à la location , apprend-on dans le Rapport sur l’offre de logements d’octobre 2023.

Conséquence directe de la flambée des coûts de construction, du crédit et des taux hypothécaires, selon la SCHL , il s’est construit 76 % moins de maisons en rangées dans la RMR de Montréal au premier trimestre 2023 par rapport à celui de 2022.

Viennent ensuite les maisons jumelées (-72 %), les maisons individuelles (-54 %) et finalement les appartements avec un recul de 57 % dans la région métropolitaine.

Pour les analystes de la SCHL, la hausse des coûts de construction demeure le principal frein pour la construction résidentielle à Montréal comme ailleurs au pays.

La situation dans le Grand Montréal illustre cependant bien, selon la SCHL, les effets délétères de l’augmentation des coûts sur les mises en chantier résidentielles.

Dans cette RMR, peut-on lire dans le rapport d’octobre 2023, on construit généralement un plus grand nombre d’immeubles de petite taille et de faible hauteur qu’à Toronto et à Vancouver. Vu que ces immeubles sont petits, leur planification et leur construction exigent moins de temps. Ainsi, la baisse des mises en chantier à Montréal reflète davantage la détérioration récente des conditions financières.

Selon l’Indice des prix de la construction de bâtiments résidentiels de Statistique Canada, il en coûte toujours plus cher pour construire des habitations dans les grandes villes canadiennes. Toutefois, la croissance des coûts tend à ralentir dans les grands centres urbains depuis le troisième trimestre de 2022.

Pas seulement la hausse des coûts

Ouvrir en mode plein écran Ils s'est construit 57 % moins d'appartements dans la région de Montréal au premier semestre de 2023, par rapport à la même période l'an dernier. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Or, il n'y a pas que les difficultés de financement qui paralysent la levée de terre des immeubles d'habitation dans le Grand Montréal. La lourdeur de la réglementation, la bureaucratie des offices municipaux et gouvernementaux et le peu d'appétit des promoteurs privés pour le logement social ou locatif constituent autant de bâtons dans les roues des projets d'habitation à l'heure où trouver un logement abordable relève littéralement de l'exploit dans certains secteurs.

Des données compilées par CBC News révélaient récemment qu'à Montréal, 150 projets immobiliers ont été complétés depuis avril 2021, pour un total de 7100 logements. De ce nombre, aucun logement social n'a vu le jour, les promoteurs ayant préféré payer des amendes à la Ville plutôt que de construire du logement social.

