La Ville de Winnipeg souhaite obtenir plus de pouvoir pour renforcer les paiements des amendes imposées aux propriétaires de biens immobiliers abandonnés. Cependant, il faudra apporter des modifications aux lois provinciales pour que ces changements prennent effet.

Un nouveau rapport municipal demande au gouvernement provincial de permettre à la Ville de Winnipeg d’ajouter toutes les amendes imposées en vertu de la Loi sur les contraventions municipales et de la Loi sur les infractions provinciales et l’application des règlements municipaux sur les factures d'impôt foncier des propriétaires.

La Ville veut aussi que la Société d'assurance publique du Manitoba (MPI) refuse de renouveler ou d'accorder des permis de conduire aux personnes qui ont des amendes impayées.

Le nombre de propriétés vacantes et abandonnées à Winnipeg a augmenté ces dernières années, en particulier dans le centre-ville.

Actuellement, la loi provinciale limite les types de coûts que la Ville peut ajouter au relevé d’impôt foncier d’un propriétaire.

Publicité

Bien que les dépenses liées aux travaux de démolition d’urgence puissent y être ajoutées, d’autres amendes et frais, comme ceux liés aux ordures et à aux conditions insalubres, ne peuvent pas être l'être.

Ces autres amendes sont confiées à des agences de recouvrement lorsque les propriétaires ne les paient pas et, souvent, elles ne sont pas récupérées, explique la conseillère municipale de Daniel McIntyre, Cindy Gilroy.

Selon elle, la Ville de Winnipeg a besoin d’un pouvoir de recouvrement de paiements supplémentaire pour traiter les propriétés à problème.

Si on n’est pas tenu pour responsable, on ne s'en soucie pas. Je pense donc qu’il s’agit d’un pas de plus pour s’assurer que les gens commencent à faire preuve de plus de responsabilités envers leurs propriétés, car si ce n’est pas le cas, ces coûts auront un impact sur eux.

Cindy Gilroy affirme qu’il existe de nombreuses propriétés dans sa circonscription dont les propriétaires ont tout simplement refusé de payer les amendes données par la Ville.

Publicité

Des solutions en cours

Le comité d’orientation permanent des biens et de l’aménagement de Winnipeg considère que la Ville a besoin de plus d’outils pour renforcer les paiements des amendes.

La conseillère municipale de Fort Rouge-Fort Garry-Est, Sheri Rollins, estime qu’il y a des montants importants que la Ville ne peut pas percevoir.

Je travaille à 100 % pour l’embellissement de Winnipeg, pour avoir une ville et des quartiers vivables et sains, et c’est l’outil dont j’ai besoin pour l’approche rigoureuse que je poursuis au nom de ma circonscription et des circonscriptions de toute la ville , dit-elle.

Au cours des derniers mois, la Ville a pris un bon nombre de mesures pour renforcer l’application de la réglementation autour des bâtiments vacants et barricadés, notamment en accélérant l’octroi des permis de démolition et en obligeant les propriétaires à installer des clôtures de sécurité, des éclairages et des caméras.

La Ville de Winnipeg a également commencé à imposer des frais de lutte contre les incendies dans les bâtiments vacants aux propriétaires.

La Charte de Winnipeg définit les pouvoirs de la Ville en matière d’émission et de perception d’amendes.

Lors de sa réunion de la semaine prochaine, le comité des travaux publics mènera des discussions pour déterminer s'il va demander ou non à la province de modifier la loi.

Avec les informations de Cameron MacLean