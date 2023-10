La Cour suprême de la Colombie-Britannique a reconnu une mère coupable d'avoir utilisé une partie de l’argent que son fils handicapé aurait dû recevoir à la suite d’une erreur médicale.

La justice a estimé que Claire-Laura Whitson devra rembourser la somme de 441 000 $ à son fils Justin, aujourd’hui âgé de 33 ans.

Celui-ci a souffert de plusieurs blessures significatives lors de sa naissance. Ses parents ont alors poursuivi l’hôpital et des médecins pour faute médicale et ont obtenu gain de cause. Un arrangement a été conclu devant la justice, stipulant que Justin devait bénéficier d’une rente mensuelle jusqu’à ses 30 ans, avec des versements forfaitaires à ses 19, 25 et 30 ans.

Or, la Cour a estimé que la mère de Justin a utilisé cet argent pour ses dépenses personnelles, dont l'achat de lotteries et des des dépenses dans des casinos. Claire a détourné les fonds fiduciaires de Justin pour son propre usage , peut-on ainsi lire dans le jugement.

Une « forme de vol »

En 2017, Justin décide de poursuivre sa mère devant la justice, ainsi que le Public Guardian and Trustee of B.C., une entité qui gère les affaires financières de Claire-Laura Whitson depuis que celle-ci souffre de démence. Justin demande alors l’argent qui aurait dû lui être versé depuis qu’il a eu 19 ans, en 2008, et jusqu’en mai 2015.

Le jugement de la Cour suprême a reconnu que la mère de Justin a commis une forme de vol . La justice estime que le montant qu’elle a pris à son fils ne devrait pas être ajusté et a demandé à ce qu’elle rembourse le montant intégral qu’aurait dû toucher Justin dans le cadre du dédommagement lié à l’erreur médicale.

Selon les informations d'Akshay Kulkarni