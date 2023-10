Les cinéastes Phil Comeau et Sylvia Hamilton, la chercheuse Jacqueline Gahagan, l’auteur-interprète Bruce Guthro et le journaliste Stephen Kimber vont recevoir l’Ordre de la Nouvelle-Écosse, lors d’une cérémonie, le 9 novembre 2023.

Je trouve ça très émouvant d'être reconnu dans la province où je suis venu au monde et où j'ai commencé à faire mes films , confie le cinéaste Phil Comeau dans une entrevue à l’émission Le Réveil N.-É. T.-N.-L..

J'avais reçu l'Ordre du Nouveau-Brunswick, l'Ordre du Canada, l'Ordre des arts et des lettres de la France, l'Ordre des francophones d'Amérique du Québec, puis c’est drôle, je n’avais jamais reçu l’Ordre de la Nouvelle-Écosse.

C'est toujours plaisant parce que c'est la Nouvelle-Écosse qui m'a mis au monde, c'est la Baie Sainte-Marie qui a influencé toute ma carrière!

L'Ordre de la Nouvelle-Écosse a une signification bien particulière pour lui, surtout que la nomination vient d’un organisme de sa région natale.

Ma candidature a été proposée par la Société acadienne de Clare, donc Nathalie Robichaud et appuyée par quelques politiciens et la fédération culturelle de la Nouvelle-Écosse , rapporte Phil Comeau. Donc c'est parti de la Baie Sainte-Marie!

Ouvrir en mode plein écran « Belle-Île en Acadie » est un documentaire du cinéaste néo-écossais Phil Comeau. Photo : Gracieuseté de Phil Comeau

En 45 ans, Phil Comeau a réalisé une centaine de films, d’émissions de télévision, de fiction et de documentaires. Son sujet de prédilection, l'Acadie, son histoire et sa culture, comme c'est le cas dans son récent film L'Ordre secret.

L’Ordre de la Nouvelle-Écosse est la plus haute distinction accordée par la Province de la Nouvelle-Écosse afin de rendre hommage aux gens qui se sont particulièrement distingués dans leur domaine de prédilection. Depuis sa création en juin 2001, 125 personnes ont été nommées.

Les extraordinaires contributions de ces personnes à leur profession et à leur communauté ont des retombées positives et durables pour leurs concitoyens de la Nouvelle-Écosse et du Canada , affirme le chancelier de l’Ordre et lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse, Arthur J. LeBlanc.

Les cinq récipiendaires de l’Ordre de la Nouvelle-Écosse de cette année se sont distingués dans les arts, l’écriture, la recherche et l’éducation.

Je suis content, on va être 2 réalisateurs et cinéastes cette année à la cérémonie , note Phil Comeau. Il va y avoir aussi une autre cinéaste qui est nommée Sylvia Hamilton, qui fait des films sur la communauté afro-néo-écossaise et qui fait aussi des films sur les femmes.

Ouvrir en mode plein écran Jacqueline Gahagan est professeure à l'Université Dalhousie. Elle se spécialise en promotion de la santé. Photo : CBC/Elizabeth Chiu

Jacqueline Gahagan sera reconnue pour ses contributions en santé, particulièrement ses recherches sur l'infection à VIH et le SIDA.

Stephen Kimber sera reconnu pour sa représentation de la Nouvelle-Écosse dans la presse nationale et pour avoir inspiré de nombreuses générations de journalistes

Finalement, Bruce Guthro sera reconnu de façon posthume pour ses contributions à l’industrie de la musique et à la culture canadienne.

Avec les informations de l'émission Le Reveil N.-É. et T.-N.-L.